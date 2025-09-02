Miami será el escenario del Federico Birthday Golf

"Dicen que el golf es como la vida, pero no les creas. El golf es mucho más complejo que eso. " Gardner Dickinson Siete veces ganador del PGA Tour “

Miami, la Ciudad del Sol, escenario de Miami Vice, se ha convertido en el marco de los grandes eventos deportivos dominicanos por eso están en carpeta la Serie del Caribe y juegos del béisbol otoño-invernal.

El golf, disciplina que está creciendo como la Verdolaga, ha encontrado en Miami, la sede ideal para eventos como el torneo de Funglode y el David Ortiz Celebrity.

Ahora le tocará el turno en los links de Miami, a la edición 16 del torneo de golf Federico Birthday, evento amistoso que se celebra en septiembre, en el marco del cumpleaños del empresario y deportista Federico Félix.

En esta versión participará un grupo de 28 jugadores del 5 al 11 de septiembre con una dedicación especial a dos pilares de este deporte el ingeniero Osvaldo Erazo y el doctor Arismendy Valdez.

Los escenarios donde se estará jugando es el Normandy Shores Golf Club y el famoso Blue Monster at National Trump, en las categorías A y B.

Federico Félix manifestó que con motivo de este evento se compartirá un brunch el domingo 7 de septiembre y una cena de premiación el miércoles 10.

Felicidades a Federico Félix por el Clásico de Golf Federico Birthday y que celebre por todo lo alto su natalicio y les recuerdo lo que decía el inmenso Ted Williams: "El golf es un rompecabezas sin respuesta. Llevo 50 años jugando y todavía no tengo la menor idea de cómo jugar".

RAREZAS DE BÉISBOL. Las rarezas en el béisbol siempre son interesantes, y para muestra, estas coincidencias:

El martes 21 de abril 2009, el jardinero Ryan Braun, de los Cerveceros de Milwaukee, se fue de 5-5 con par de jonrones y cuatro producidas ante el pitcheo de los Filis, pero a pesar de eso, los Cerveceros perdieron ante los Filis por 11-4.

Es la tercera ocasión que sucede en la historia de las Grandes Ligas.

El jueves 11 de julio de 1929, en el Navin Field de Detroit, el tercera base Marty McManus se fue de 5-5 con par de cuadrangulares, perdiendo ante los Medias Rojas por 15-8. Algo parecido vivió el catcher Mike Piazza cuando jugaba con los Mets de Nueva York.

El miércoles 7 de Abril del 2004 en el Turner Field de Atlanta en un juego de alto voltaje, los Bravos vencieron 18-10 a los Mets, a pesar de que Piazza se fue con un perfecto 5-5, con dos anotadas y cuatro producidas.

Un día como hoy, 2 de septiembre 1968: Con un jonrón del "Orgullo del Jaya", Julián Javier en la décima entrada, los Cardenales derrotaron 1x0 a los Rojos de Cincinnati. Bob Gibson consiguió su duodécima blanqueada y su vigésima victoria. Gary Nolan lanzó las primeras nueve entradas para los Rojos, y Ted Abernathy cargó con la derrota en relevo. 1971: El elevado de 200 pies de César Cedeño, "El Super Baby" se convierte en un grand slam tras un choque entre el segunda base y el jardinero derecho de los Dodgers. Los Astros de Houston ganan 9-3. 1979: Manuel Mota, Dodgers de Los Angeles, impone una nueva marca de hits como emergente al conectar un sencillo (145) contra el lanzador Lyn McGlothin de los Cubs. 1983: Juan Samuel, de los Filis, dispara su primer jonrón en el Veteran Stadium frente al lanzador Andy McGaffigan. 1997: David Ortiz debuta en las Grandes Ligas con los Mellizos de Minnesota en rol de emergente.