Cy Young y Babe Ruth lideran rotación de Boston

Cy Young lanzó con Boston, desde 1901 a 1908. ( FUENTE EXTERNA )

"La mentira gana partidas, pero la verdad gana el juego" Sócrates “

Los Medias Rojas de Boston es uno de los equipos de Grandes Ligas con mayor número de simpatizantes en la República Dominicana.

En este último mes de la temporada 2025, el telón se bajará el 28 de septiembre, lectores de BRV nos solicitan que seleccione desde mi punto de vista el equipo ideal bostoniano.

El resultado, muy personal y sujeto a discusión fue el siguiente:

Equipo Ideal

Cy Young lanzador derecho y Babe Ruth lanzador zurdo.

Es duro no insertar a Pedro Martìnez, pero Cy Young es la historia del pitcheo en las Grandes Ligas.

El relevista lo será "El Monstruo" Dick Radatz.

Carlton Fisk en la receptoría, Jimmie Foxx primera base, Bobby Doerr segunda, Wade Boggs tercera, Nomar Garcíaparra en las paradas cortas.

Ted Williams, Carl Yastrzemski y Dwight Evans en los jardines, David Ortíz bateador designado y el mánager el conocido Terry Francona.

En la banca quedarían, Bernie Carbo, Manny Ramírez, Dave Roberts (manejador de los Dodgers), Lefty Grove y Jonathan Papelbon en el bullpen.

¿Cuál sería el suyo?

Un día como hoy, 6 de septiembre 1952: Las Águilas del Cibao y el Licey inician el playoff final del torneo de verano, ganando los Tigres con pizarra de 4-3, donde Rubén Gómez se anotó la victoria.

1973: Los Yanquis de New York negocian a los dos hermanos Alou, Felipe enviado a Montreal, y Mateo a San Luis.

1996: Sandy Martínez le dispara su primer jonrón a un zurdo, Jimmy Key, de los Yanquis.

1997: Juan Encarnación, Detroit, conecta su primer jonrón en las Grandes Ligas al lanzador Allen Watson, de Anaheim.

Bienvenido Rojas Cronista deportivo. Amante del béisbol y sus vivencias.

