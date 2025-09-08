La selección vuelve al ruedo

Las sensaciones que dejó nuestra selección en Copa Oro fueron muy buenas. Se vio a un grupo trabajado en todas sus líneas, con individualidades que dieron mucho de qué hablar en todos los medios que cubrieron el evento. Pasado la página, el compromiso mandaba a no dejar perder el ritmo y aprovechar las fechas de selecciones para agendar amistosos importantes, y así se hizo.

Esta tarde, a la una en punto, jugamos contra Jordania en Amán, la capital de ese hermoso país de Medio Oriente. Una selección que fue noticia en 2023 cuando alcanzó por primera vez la final de la Copa Asiática, y el año pasado cuando logró clasificarse para el próximo mundial, un hecho sin precedentes en su historia.

Así las cosas, vamos encontrando en el camino mucho de lo que hace tiempo se anhelaba. Durante la semana, se dio a conocer la noticia de la renovación de Neveleff, una apuesta orientada a esa continuidad que se necesita para ir logrando cosas a mediano y largo plazo.

Se pidió siempre ver en la lista de convocados a esos jugadores que ven acción en las principales ligas de Europa y ahí están Junior, Pablo y Peter, aportándole nivel y experiencia a un grupo de jugadores todos, sin excepción, de nivel profesional.

No tengo dudas que esta tarde, al igual como sucedió ante México y Costa Rica este verano, no solo jugaremos de tú a tú, sino que iremos a buscar el resultado. Talento tenemos y la confianza que se ha ido construyendo dan para no sorprender a nadie si así ocurre.

Y después de Jordania, nos toca Uruguay en octubre. Sí, porque nos enfrentaremos a ´La Celeste´ en un amistoso histórico, pues será la primera vez que juguemos contra una selección bicampeona del mundo y olímpica.

Son pequeños grandes pasos que tenemos que disfrutar. Colocar el nombre de nuestro país en el exigido y competitivo mapa futbolístico mundial no es tarea fácil. La gestión de la actual comisión de selecciones de la Federación está demostrando con estos resultados que tiene claras sus prioridades. Como siempre apunto, y no me cansaré de hacerlo, queda de parte del seguidor del fútbol acompañar al equipo y que se siga sumando gente que respalde un proyecto que esperamos, algún día, nos termine llenando de orgullo.