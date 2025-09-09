Franco habla, pero su caso sigue pendiente

Desde Puerto Plata, allí donde puede haber cavado su tumba como bigleaguer, Wander Franco reapareció para dirigirse al público tras un silencio que comenzó hacía dos años. Apeló a Instagram, con videos bien trabajados por profesionales donde trata de mostrar una actitud positiva, su buen estado físico y su preparación; en dos intervenciones denuncia la pérdida de un millón de pesos en efectivo desde la habitación de un hotel y un live en el que respondió inquietudes a seguidores.

Franco apenas cumple el tercero de 24 meses de prisión suspendida por su condena de violación sexual a una menor. Desconoce el tamaño de la sanción que puede aplicarle la Major League Baseball y ni siquiera depende de él o del Escogido que juegue en la Lidom por las próximas dos temporadas.

Muchos de los que vieron sus intervenciones virales concluyeron que Franco necesita ayuda psicológica. Bueno, si los profesionales de la salud mental sugieren que, aun, las personas "normales", aquellos que no afrontan situaciones complicadas, se consulten con cierta frecuencia imagine a un joven de apenas 24 años que puede olvidarse del escenario al que soñó desde que gateaba y dejar de ganarse más de 170 millones de dólares que ya tenía garantizado.

Para Franco, el béisbol es (casi) todo y la MLB es (¿fue?) tierra tan prometida como Canaán para los judíos en tiempo de Moisés y Josué. Su padre, también de nombre Wander, fue firmado como lanzador por los Medias Blancas en 1991 (no llegó); sus tíos maternos Willy y Erick Aybar sí lo consiguieron tras ser reclutados por Dodgers y Angelinos a principio se siglo, pero sus hermanos Wander Samuel, Wander Javier y Wander Alexander, igual ingresaron en el sistema la década pasada con bonos que prometedores, pero ya están afuera.

Un paquete completo

Franco tiene el talento combinado de sus tíos Willy y Erick (ambidiestro, bateo de contacto y poder, velocidad, defensa y brazo), pero su pecado capital fuera del terreno lo puede sacar de los diamantes como en el pasado ya salieron otros grandes. O pudiera salirse debajo de una patana, como Marcell Ozuna y su episodio de violencia doméstica, donde ni los vídeos de la policía de Atlanta fue evidencia suficiente para una sanción mayor de la MLB.

Con Franco todo sigue igual. Esperando a una posible variación en la condena y a que desde la oficina de las Grandes Ligas en Nueva York haya un pronunciamiento sobre su caso. Entonces puede comenzar otra batalla, con el sindicato de jugadores como el gran protagonista.