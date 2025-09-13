¿Fue Joe DiMaggio mejor jugador que Willie Mays?

"La mayoría no necesita más ingresos. Necesita gastar menos en estupideces" Elon Musk “

Las comparaciones en el béisbol, es la salsa que le les da un condimento especial a las discusiones.

Lo primero que debemos tener en consideración es que una comparación no es un decreto, es definir mediante la sabermetría o las estadísticas tradicionales el desempeño de cada jugador.

DiMaggio "El Yankee Clippers" era un jugador de cinco herramientas, nada sobrevalorado.

Era mejor bateador que Mays; compárense sus carreras impulsadas: Mays tuvo 1903 en 3,005 juegos, Joe tuvo 1,537 en 1736 juegos. Mays nunca tuvo más carreras impulsadas que juegos jugados en una temporada, Joe sí lo hizo por temporadas.

Joe nunca estuvo en su mejor momento. Tenía un gran brazo lanzador hasta que se lo lesionó al principio de su carrera. Joe ganó dos títulos de bateo, Mays uno. Joe ganó dos títulos de jonrones. Mays cuatro.

Joe ganó dos títulos de carreras impulsadas, Mays ninguno. Joe bateó .381 en 1939, podría haber bateado más de .400, pero jugó el último mes de la temporada con un buen ojo, demasiado orgullo para sentarse y batear 400.

La racha de hits más larga de Mays fue de 22 juegos, la de Joe 56 y 72 de 73 juegos, los Yankees estaban por debajo de 500 y 5 1/2 juegos atrás al comienzo de la racha, al final de la racha de 56 juegos, estaban 6 juegos arriba.

La gente habla de la atrapada de Mays en la serie de 1954, gran atrapada, pero le daré el visto bueno a Joe, el 2 de agosto de 1939 en el estadio de los Yankees, Joe atrapa el bombazo de más de 450 de Hank Greensberg quien dijo que fue incluso mayor que la atrapada de Mays.

Los robos de bases

Con relación a los robos de bases, los Yankees eran bateadores de jonrones, no robaban bases.

Los números están en Baseball Reference, haga usted los cotejos y sea su propio jurado.

Un día como hoy 1952: El primer juego de una serie final que terminó por la vía de la blanqueada con score de 1-0, fue en el cuarto desafío en el estadio de La Normal, donde las Águilas Cibaeñas con Tomás Gómez Checo en la lomita derrotó a los Tigres del Licey.

1969: Ricardo Carty dispara dos jonrones y remolca las tres carreras que necesitó Atlanta para derrotar 3-2 a Houston.

1988: Félix José, Oakland, dispara su primer hit, un doble, frente a Texas.

2003: Vladimir Guerrero, Montreal, batea de 4-4 (el ciclo) para vencer 7-3 a los Mets.

