¿Fue tan bueno Nolan Ryan como lo pintan sus seguidores?

"Llegará el día en que la inteligencia será despreciada y la estupidez será adorada" José Saramago “

Las estadísticas de nueva generación, el aporte de la Sabermetría, ha contribuido a bajar del altar a muchos santos del béisbol que eran adorados con fe ciega.

En el campo de pitcheo se encuentran muchos nombres con la etiqueta a todas luces de la sobre valuación.

Definamos lo de "sobrevalorado" como la creencia de los aficionados de que un jugador es mejor de lo que es. Según esta definición, el jugador más sobrevalorado en la historia del béisbol es "El Expreso" Nolan Ryan, a quien el ingeniero Joaquín Ruiz lo tenía en el altar mayor de su simpatía.

No me mal interpreten: Ryan fue un gran lanzador y merece estar en el Salón de la Fama. Dicho esto, no es tan bueno como sus seguidores lo pintan. En redes sociales, legiones de fanáticos de Ryan lo consideran el mejor lanzador de su generación, cuando ni siquiera estaba entre los cinco mejores.

A los seguidores de Ryan les encanta hablar de aquella vez que le dio una paliza a Robin Ventura, o cuando recibió un batazo en la cara y se mantuvo en el juego, o aquella vez que luchó contra un lince rojo con las manos desnudas y venció a los nazis y expulsó a las serpientes de Irlanda.

En serio, Ryan no era tan buen lanzador como lo proyectan.

No se escucha mucho sobre Phil Niekro en las redes sociales. Niekro no parecía un atleta, no era de Texas y no podía lanzar una bola rápida a 160 kilómetros por hora ni una curva que cayera tan fuerte que te hiciera llorar.

Pero Niekro sabía lanzar, sabía fildear, y su bola de nudillos era tan efectiva como la bola rápida de Ryan. Y a diferencia de Ryan, Niekro fue probablemente el mejor lanzador del béisbol durante un par de años a finales de los 70. Y Niekro generó discretamente 95.9 WAR en su carrera, mientras que Ryan, en una carrera más larga, generó 81.3 WAR.

Es difícil comparar ambas carreras y no concluir que Niekro fue el mejor lanzador. En lugar de cuentos fantásticos sobre el coraje y el heroísmo de Nolan Ryan, ¿no sería fantástico si la gente comenzara a hablar de lo grandioso que fue Phil Niekro?

Para que los fanáticos no inventen, la mejor respuesta la da su entrenador de pitcheo en los Angels, Warren Spahn, que dijo que, para Ryan lo importante era dominar al bateador y poncharlo. Si el bateador caminaba, mala suerte, pero al menos no conectó un hit.

Para Ryan, esta confrontación personal era lo que importaba en el béisbol, no ganar.

Si ganar hubiera sido su prioridad, probablemente habría ganado 50 juegos más y perdido 50 menos. Eso, casi con seguridad, lo habría convertido en el mejor lanzador de la historia.

Un día como hoy 1980: Miguel Diloné, de Cleveland, se estafa su base 53 de la temporada y establece marca para la franquicia, superando las 52 de Ray Chapman en 1917.

1990: El infielder Andrés Santana debuta en las Grandes Ligas como corredor emergente.

1997: Hanley Frías, de Texas, dispara un doble contra Kansas City, su primer incogible en las Mayores.