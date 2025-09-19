Los Dodgers contemplan colocar a Shohei Ohtani en el bullpen

"Yo no creo en el pesimismo. Si algo no sale como deseas, sigue adelante. Si piensas que va a llover, lloverá" Clint Eastwood “

Los Dodgers de Los Ángeles son los favoritos para ostentar la representación de la Liga Nacional en la Serie Mundial y se han preparado con una sólida rotación de pitcheo para otra postemporada. Esta vez tienen la oportunidad de ganar dos Series Mundiales consecutivas.

Con la temporada de béisbol de octubre acercándose y todas las opciones sobre la mesa, los Dodgers han considerado brevemente una decisión sorprendente: trasladar a Shohei Ohtani al bullpen.

El coach de pitcheo de los Dodgers, Mark Prior, está optimista sobre la idea y, durante una entrevista en el Dan Patrick Show, comentó que podía "absolutamente" ver un escenario en el que Ohtani lanzara desde el bullpen durante la postemporada, pero tendría que ser un escenario en el que él registrara los outs finales del juego.

Dave Roberts sobre la posibilidad de que Ohtani juegue como jardinero y más

El mánager Dave Roberts confirmó que la idea efectivamente ha sido discutida entre el cuerpo técnico.

"Creo que lo único que se puede decir es que lo usamos una vez cada siete, ocho, nueve días, [11] días entre su última apertura, así que ahora es posible para un jugador que viene de lo que hizo el año pasado, o lo que no hizo el año pasado, ponerlo en un rol muy, muy único, porque es una persona muy metódica, disciplinada y rutinaria. El bullpen es todo lo contrario, ¿verdad? Potencialmente, se podría estar asumiendo riesgos, y hemos llegado hasta aquí, sobre todo con la mano dura y la dirección".

Un posible traslado al bullpen sería un cambio importante para Ohtani, especialmente durante el tramo más crítico de la temporada. Es conocido por su disciplina y sus estrictas rutinas, y prácticamente no hay rutina en el trabajo del bullpen.

Si Ohtani termina lanzando como relevista, hay una salvedad importante.

Si bien no cabe duda de que tiene el talento para triunfar en cualquier rol —después de todo, es ampliamente considerado como el mejor jugador del béisbol—, hacer un cambio repentino bajo la presión de la postemporada podría ser un desafío mental y físico, incluso para alguien de su calibre.

Los Esquivadores pueden darse el lujo de inventar, porque en materia de pitcheo son clase aparte.

