Osvaldo Virgil, hace hoy 70 años se tomó su cafecito en Grandes Ligas

Se cumplen hoy 70 años, del debut de Osvaldo Virgil en el Polo Grounds V, domingo por la tarde ante 6,134 fanáticos se enfrentaron los Filis de Filadelfia piloteados por Mayo Smith y los Gigantes de New York bajo las riendas de Bill Rigney.

Para los seguidores de los Filis fue una victoria más para poner su récord en 69-80 y para los parciales de los Gigantes un revés (64-86), no así para la República Dominicana.

Ese domingo 23 de septiembre marcó la fecha histórica en que el primer dominicano, Osvaldo José Pichardo Virgil, nativo de Montecristi, se convertía en el primer jugador de la patria de Duarte en pisar un diamante de las Grandes Ligas.

El dirigente Bill Rigney, de los Gigantes, en la alineación oficial colocó a "Ozzie" Virgil de séptimo y defendiendo la tercera base.

Los Gigantes tenían a Don Mueller, RF; Red Schoendienst, 2B; Willie Mays, CF; Bill White, 1B; Daryl Spencer, SS; Ozzie Virgil, 3B; Wes Westrum, C y Rubén -El Divino Loco- Gómez, P.

El primer turno de Virgil se produjo en el segundo episodio ante los envíos de Curt Simmons y elevó plegaria al jardín central.

En el cierre del cuarto y ante el mismo Simmons murió con fly al prado derecho, en el séptimo con rolling de tercera a primera y en el noveno con fly a la inicial.

En resumen, se fue de 4-0. A la defensa en el cuarto episodio en un batazo de Roy Smalley cometió un error.

El 24 de septiembre no jugaron los Gigantes, el 25 no figuró en el line-up, el 26 y 27 no jugó, el 28, el equipo tenía el día libre y el 29 tampoco jugó.

Ozzie Virgil vuelve a figurar en la alineación de los Gigantes el domingo 30 de septiembre, ante los mismos Filis de Filadelfia, pero en el Connie Mack Stadium. En el primero de un doble juego se fue de 4-2, con una anotada y una remolcada frente a las serpentinas de Curt Simmons. Los Filis ganaron 5-2.

Su primer hit

Virgil, se embasó por error en el primero; en el tercero, triple impulsador al jardín derecho (primer hit para un dominicano en las Mayores); en el quinto, elevado al right y en el octavo, sencillo al central.

En el segundo encuentro bateando de séptimo logró una cosecha de un doble y dos sencillos en cuatro turnos. Los Gigantes ganaron 8-3.

Virgil, ante los envíos de Robin Roberts en el segundo episodio falló con fly al prado derecho; en el cuarto, single al central; en el quinto, en conteo de tres y dos doble impulsador y en el octavo, sencillo al jardín izquierdo.

Jugó durante nueve años (1956-1969) con los Gigantes de New York, Tigres Detroit, Piratas de Pittsburgh, Atléticos de Oakland y Orioles de Baltimore. Su promedio de por vida fue de .231.

Falleció en Montecristi el 29 septiembre del 2024 a la edad 92 años.´

Un día como hoy En 1964, Ricardo Joseph, tercera y primera base del Richmond, con el Dallas en la Costa del Pacífico bateó .278 (425-118) con 16 jonrones.

En 1964, Elvio Jiménez, jardinero del Richmond, Triple A, de los Yanquis promedió .276 (570-169) con 86 remolcadas. Fue subido por los Yanquis.

En 1985, José Rafael González, Dodgers, dispara su primer hit en las Grandes Ligas, un sencillo a Jeff Calhoun de Houston.

En el 2001, Sammy Sosa conecta tres jonrones vs Houston para convertirse en el primer jugador en las Grandes Ligas con tres jonrones en un mismo juego en tres partidos.