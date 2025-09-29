Atrapada de Noelvi Marte recordó la de Willie Mays

"La calle es una selva de cemento y de fieras salvajes, cómo no. Ya no hay quien salga loco de contento, donde quiera te espera lo peor" Héctor Lavoe, Juanito Alimaña “

En el amplio y misterioso océano del béisbol de Grandes Ligas, se recuerdan a menudo a golpes de redoblantes los épicos batazos de cuatro esquinas y las joyas de pitcheos.

El jueves 25 de septiembre 2025, Noelvi Marte protagonizó una jugada inolvidable de la noche y quizá de la temporada para mantener vivas las aspiraciones de los Rojos.

El jardinero derecho dominicano saltó por encima de la verja y le robó un cuadrangular a Bryan Reynolds en la novena entrada, asegurando la victoria de Cincinnati 2-1 sobre los Piratas de Pittsburgh, en un duelo clave por el último comodín de la Liga Nacional.

Marte, de 1,88 metros de estatura, realizó una atrapada memorable en la barda del jardín derecho de ocho pies, estirándose por encima de la primera fila de asientos para quedarse con el batazo de 348 pies de Reynolds.

En Grandes Ligas hay una página y no en blanco, reservada a la atrapada de filigrana que un 29 de septiembre de 1954 protagonizó Willie Mays en el Polo Grounds de New York.

Hoy se cumplen 71 años de esa espectacular jugada que se recuerda en las Grandes Ligas como: "The Catch" ("La Atrapada"). De espaldas al home, por "Say Hey Kid", Willie Mays, atrapó la pelota bateada por Vic Wertz en el primer juego de la Serie Mundial.

El guante de Mays fue obsequiado a un niño

El guante que utilizó Willie Mays para la legendaria jugada, se lo obsequió al hijo de 6 años de su compañero y amigo Don Liddle. El pequeño Craig Liddle utilizó la inmortal pieza en sus juegos de Pequeñas Ligas.

Michael Benson, en su obra "Willie Mays 1954 World Series Catch" se pregunta: "¿Podría el joven y astuto jardinero de hoy hacer The Catch de manera rutinaria? Nunca lo sabremos, ya no existe tal cosa como 460 pies desde el plato. En la mayoría de los parques eso te pondrá cuatro o cinco filas de profundidad en el estacionamiento. La devaluación del jonrón ha limitado nuestra capacidad para medir las habilidades de un jardinero".

Un día como hoy 1992, Pedro Julio Astacio, de los Dodgers de Los Ángeles, lanzó su cuarta blanqueada de la temporada y la cuarta de por vida, al dejar en tres hits a Cincinnati.

1993, Norberto Martin dispara su primer hit en las Grandes Ligas, remolcando la carrera de la victoria de los Medias Blancas frente a Seattle en el inning 12.

1996, Nerio Rodríguez, debuta en las Grandes Ligas con los Orioles de Baltimore, donde lanzó 6 innings, permitió 3 hits y perdió.

1999, Manny Ramírez, Cleveland, alcanzó el mayor total de carreras impulsadas en una temporada desde 1938 con su número 161 del año.

2012, el novato Manny Machado conecta un jonrón ante Félix Doubront en la séptima entrada para darle a Baltimore una victoria de 4-3 sobre los Medias Rojas. Con la derrota de Nueva York por 3 a 2 ante Toronto el día de hoy, los dos equipos ahora están empatados en el primer lugar de la División Este de la Liga Americana.

2015, los Angelinos ganan su séptimo juego consecutivo 8x1 sobre los Atléticos, superando a Houston en el segundo puesto de comodín en la Liga Americana. Albert Pujols disparó tres hits y Erick Aybar empuja dos carreras en apoyo del lanzador de Nick Tropeano.