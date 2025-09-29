Sergio Busquets anunció que pondrá fin a su carrera cuando termine la actual temporada de la Major League Soccer. Una noticia que ha puesto nostálgico al universo del fútbol, pues estamos hablando de un jugador de época que, desde su posición en el centro del campo, redefinió al centrocampista de estos tiempos.

Sin hacer mucho ruido, fue el engranaje invisible que permitió que aquel Barcelona de Guardiola de 2009 funcionara como una máquina perfecta; para mí, como para muchos, el mejor equipo de la historia. Su capacidad para recuperar la pelota con inteligencia, su visión privilegiada para distribuir en corto, o con pases largos entre líneas lo convirtieron en ese punto clave de equilibrio entre defensa y ataque.

Mientras los cerebros de Xavi e Iniesta creaban el fútbol al servicio de la genialidad de Messi, ´Busi´, aseguraba que aquella estructura nunca mantuviera su base. Fue el hombre que daba el primer pase limpio, ´a dos toques´, como esta columna, que cortaba contraataques rivales y que, sin buscar protagonismo, ofrecía siempre la garantía del buen juego.

En la selección española fue el más joven de aquel histórico equipo campeón del mundo en Sudáfrica 2010. Vicente del Bosque confió en su talento y se convirtió en el sostén silencioso de ese mediocampo irrepetible que le dio a su país el único mundial hasta el momento.

"El único número cinco (mediocampista de contención) que yo conocí en mi vida que en realidad es un diez (mediocampista de creación) y hace todo bien es Busquets. Busquets confundió al fútbol mundial", dijo una vez Juan Román Riquelme en una rueda de prensa, argumentando con mucha franqueza cómo este jugador catalán redefinió el estilo y la forma del volante recuperador, "Busquets hay uno solo", concluyó con contundencia.

Le tocará colgar las botas apostando a llevarse el título del fútbol profesional de los Estados Unidos en el Inter, junto a sus amigos Messi, Jordi Alba y Luis Suárez, porque estamos hablando de un ganador innato con un palmarés individual al que no le faltó nada. Pero más allá de todo lo conquistado, el gran legado que nos deja es haber sido uno de los principales artífices y protagonistas del fútbol que concebimos en esta modernidad.

A mis amigos ´culers´ les cuento que no he olvidado la goleada del Atlético al Real Madrid en el derbi del pasado sábado; un resultado que dejó al descubierto las falencias de un equipo blanco que se mostró vulnerable en defensa, derrota que le costó el liderato, hoy en manos de un Barcelona que ha encontrado constancia y ya va demostrando porqué es el vigente campeón.