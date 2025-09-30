Hoy arranca el merecumbé de los playoffs MLB

"Dejé de ayudar, dejé de invitar, dejé de llamar, y me di cuenta de que el amigo era yo, ¡no ellos!" Anónimo “

Mi deseo muy personal es disfrutar otra Serie Mundial entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles. Pero en el béisbol no se arreglan sueños, sobre todo en series cortas, donde cualquier sorpresa puede ocurrir.

El poder de los Bombarderos del Bronx es su punto clave. Fueron los líderes de jonrones con 272, donde Aaron Judge es el tremendo juez del bateo de poder y promedio.

Los Yankees también tienen la mayor cantidad de carreras, la mayor tasa de bases por bolas y el mejor porcentaje de slugging.

Aaron Judge es, por mucho, el líder de la MLB en wRC+, pero Trent Grisham, Ben Rice, Jazz Chisholm Jr. y Cody Bellinger también están entre los 40 mejores bateadores calificados, y Giancarlo Stanton estaría entre los 10 mejores si tuviera suficientes turnos al bate.

Diez jugadores de los Yankees tienen más de diez jonrones esta temporada, y siete de ellos acumulan al menos 20.

El punto fuerte de los Dodgers de Los Ángeles es su pitcheo, donde se destaca un total de 124 holds.

Sin que casi todos lo sepan, los Dodgers se han encaminado hacia un récord de equipo poco usual.

Lo mejor que podemos decir es que el récord de la MLB para holds (una estadística no oficial que se otorga cuando un relevista entra en una situación de salvamento, mantiene la ventaja pero no termina el juego) es de 125, establecido por los Gigantes de San Francisco en 2016, según FanGraphs.

Los Dodgers de 2025 tienen 128, de acuerdo con MLB.com, y 124, según FanGraphs. El hecho de que los Dodgers amenacen ese récord indica, sobre todo, que lideraron muchos juegos esta temporada.

Pero también refleja que no siempre tuvieron ventajas amplias como para evitar situaciones de salvamento, y que sus abridores a menudo salieron temprano, obligando a los relevistas a enfrentar escenarios de salvamento extendidos.

En la victoria de los Dodgers del 20 de septiembre sobre San Francisco, cuatro relevistas consecutivos registraron holds después de que Tyler Glasnow lanzara cinco entradas. Un quinto también lo habría logrado, de no haber conseguido el salvamento.

Los favoritos

La Serie de Comodines nos presenta como favoritos para hoy a los Tigres de Detroit, que enfrentan a los Guardianes de Cleveland.

Los Padres de San Diego deben superar a los Cachorros de Chicago, los Yankees a los Medias Rojas de Boston y los Dodgers a Cincinnati.

Un día como hoy En 1956, Osvaldo Virgil, Gigantes de New York, dispara doble y sencillo frente al lanzador Robin Roberts de Filadelfia, siendo los primeros indiscutibles conectados por un dominicano en las Grandes Ligas.

En 1971, Juan Marichal lanzó juego de cinco hits y los Gigantes ganaron la División Oeste.

En 1992, Pedro Martinez, Dodgers, realiza su primera apertura en las Grandes Ligas frente a Cincinnati y pierde 3-1.

En el 2000, Miguel Tejada dispara su segundo jonrón con las bases llenas frente a Texas.