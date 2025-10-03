Greg Maddux el rey de la localización de la zona de strikes

"Somos lo que hacemos cada día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito" Anónimo “

Cuando se coloca la proa en el análisis de un equipo para proyectar su éxito en cualquier situación debemos hacer una parada en el capítulo del pitcheo y nos dedicamos a realizar una sonografía a cada lanzador.

El resultado se resume en una serie de datos para revelar los puntos fuertes y las debilidades de cada serpentinero.

Al final, se llega a la conclusión de que el capítulo pitcheo constituye el 75% por ciento del éxito de un equipo.

El océano del pitcheo en las Grandes Ligas está preñado de rarezas que hacen interesante el tema.

Personalmente, cuando se trata de béisbol, tengo preferencia por los lanzadores posteriores a la década de 1950, porque los jugadores de principios del siglo XX simplemente no eran tan dedicados como lo son hoy.

Dicho esto, un lanzador que realmente se destaca como el mejor que nunca lanzó un juego sin hits es Greg Maddux.

Ocho veces All-Star, Maddux ganó el premio Cy Young cuatro veces consecutivas entre 1992 y 1995.

En ese lapso, Maddux tuvo un récord de 75-29 con una efectividad de 1.98 y menos de un WHIP. Durante diecisiete temporadas consecutivas, Maddux acumuló 15 victorias, lo cual es increíble considerando que el lanzador promedio solo abre veinte juegos.

No llegó a mil bases por bolas

Maddux también cuenta con otros galardones: 355 victorias, 3,371 ponches y solo 999 bases por bolas.

La habilidad de Maddux no residía en su fuerza, sino en su capacidad para superar a sus oponentes con astucia.

Con el apodo de " El Profesor", Maddux se enfrentó a 20,421 bateadores a lo largo de su carrera, de 1986 a 2008, ¡y solo 310 de ellos terminaron en 3-0! Y lo que es aún más increíble, de esos 310, ¡177 fueron bases por bolas intencionales!

Maddux tenía un control increíble y era uno de los jugadores más inteligentes del béisbol.

Maddux tenía un don para predecir el resultado de sus lanzamientos, como predecir correctamente que su siguiente lanzamiento impactaría al entrenador de primera base.

A pesar de todos estos logros, Maddux nunca lanzó un juego sin hits. Probablemente sea uno de los lanzadores más tácticos del béisbol que hemos visto hasta ahora, y en mi opinión, el mejor que jamás ha lanzado un juego sin hits.

Un día como hoy 1974, Frank Robinson se convierte en el primer mánager negro en las Grandes Ligas al firmar contrato de US$175 mil con los Orioles de Baltimore.

1994, George Bell anunció su retiro del béisbol, cuando jugaba para los Medias Blancas de Chicago.

1999, Mark McGwire dispara su jonrón 65 y el 522 de por vida superando a Ted Williams y Willie McCovey.

2001, Nelson Cruz le da a Barry Bonds la base por bolas 170 de la temporada empatando con Babe Ruth en 1923.