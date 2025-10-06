Una tropa celeste que apunta hacia el cielo

Les confieso, que me incomoda el eslogan que aparece cada tanto dando cuenta de que en República Dominicana no se juega fútbol o cuando se admite que sí se juega, o se está jugando, que el asunto gire entonces a que no tenemos tradición. Hace treinta años, más o menos, con la Escuela Bauger me tocó ir a Salcedo, hoy provincia Hermanas Mirabal, específicamente, al municipio Villa Tapia para jugar un partido con los niños del lugar.

Recuerdo, que cuando llegamos –desde la entrada del pueblo– la gente identificó el autobús que llevaba a estos muchachitos capitaleños, y un gran número de motores nos siguió por todos los costados hasta llegar a la cancha; nos estaban esperando con mucha pasión. Aquella fue una mañana cibaeña de gente ubicada alrededor del terreno, y también en las gradas, para ver un juego de infantiles; como igual nos pasaría en Jarabacoa y en Moca, bastiones donde el fútbol de este lado de la isla es deporte popular.

El tiempo pasó y hoy esa provincia tiene un equipo profesional debutando esta temporada en nuestra LDF, el Salcedo FC. La pasión que sentí aquellos días es esa misma que se ve exponencialmente multiplicada en cada uno de los encuentros que disputan cada jornada, ya sea de local o de visitante. Su estadio, el Domingo Polonia, lo llenan a capacidad plena, y cuando les toca viajar acompañan a sus jugadores en una procesión de autobuses que emociona.

Sumado a todo esto, el equipo también ha sabido corresponder con resultados la lealtad de su afición. Eso de que los comienzos son difíciles por el momento no le aplica al equipo dirigido por Arturo Berroa. La tropa celeste, como ya se les conoce, en las nueve jornadas disputadas hasta la fecha han ganado cinco partidos, empatado tres y apenas han caído en uno. Los dieciocho puntos que acumulan los tienen peleando el liderato nada más y nada menos que con Cibao y Pantoja, los dos gigantes históricos de la competición.

El gol de Jean Carlos Almánzar, al minuto noventa y cinco, el pasado fin de semana para darle el triunfo ante el Atlético Vega Real resume el presente que vive esta joven institución. Un público de todas las edades celebrando enloquecido el tanto y los tres puntos, a ritmo de tambores, bengalas y cánticos. Si no me cree lo que le digo, le invito a que vaya a la cuenta del club en Instagram (@salcedofc) y lo verifique usted mismo: pasión por el fútbol en estado puro, y sí, en este país, en República Dominicana.