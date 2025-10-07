¡Mezcla!, se podría escuchar esta noche en el Yankee Stadium

"El envidioso inventa el rumor, el chismoso lo difunde y el pendejo se lo cree" Anónimo “

Los Azulejos de Toronto, apoyados en el bateo de Vladimir Guerrero Jr. y Alejandro Kirk, colocaron a los Yankees de New York a ley de una palabra ¡Mezcla!.

Nuestro deseo, por supuesto muy personal, era una Serie Mundial entre los Yankees y Dodgers, pero nos sentiríamos felices ver en el Clásico de Otoño a los Blue Jays vs Dodgers, dos equipos con los que sostuvimos buenas relaciones gracias a las gestiones de Epy Guerrero (Toronto) y Rafael Ávila (Dodgers).

El tercer juego que podría ser el de la despedida de los Yankees de New York, está señalado para las 8:08 p.m. y los lanzadores serán Shane Bieber por Toronto y Carlos Rodón, Yankees. Y también pudiera ser el último juego como mánager de los Yankees para Aaron Boone.

Es válido recordar que con 94 victorias, los Blue Jays ganaron la División Este de la Liga Americana y se aseguraron el primer puesto en una Liga Americana muy reñida.

En las dos victorias de los Blue Jays facturaron dígitos dobles en carreras un total de 23: 10x1 el sábado y 13x7 el domingo.

¿Convertirán esto en su primera participación en el Clásico de Otoño desde que repitieron como campeones de la Serie Mundial en 1992 y 1993?

El exJugador Más Valioso de la Serie Mundial, George Springer, encontró la fuente de la juventud en su temporada de 35 años, conectando 32 jonrones y registrando un OPS de .959. Vladimir Guerrero Jr. fue elegido All-Star por quinta temporada consecutiva.

La rotación abridora

Con Kevin Gausman, Chris Bassitt, José Berríos y Eric Lauer, los Blue Jays cuentan con cuatro abridores veteranos que podrían liderar la postemporada, sin mencionar al futuro miembro del Salón de la Fama, Max Scherzer, quien podría estar cerca.

Entonces, ¿por qué los Blue Jays no están aún más arriba en esta lista? Si bien cuentan con una de las rotaciones más profundas de los playoffs.

El cerrador Jeff Hoffman registró 33 salvamentos y lideró las Grandes Ligas con 59 juegos terminados, pero registró una efectividad de 4.37 en 71 juegos.

Los Blue Jays merecen crédito por una sólida temporada regular, y dado que esta es la temporada más floja de la Liga Americana en mucho tiempo, podrían llegar lejos. Pero el equipo de John Schneider en sus dos primeras citas ha enseñado bates de campeones, liderados por el de alta gama de Vladimir Guerrero.

Un día como hoy 1963 - El receptor de los Yankees de Nueva York, Elston Howard, se convierte en el primer jugador negro en ganar el Premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana . Howard vence a Al Kaline, de los Tigres de Detroit, por 248 votos contra 148 en la votación.

2000: Tras recibir 25 de los 32 votos para el primer lugar, el campocorto de los Bravos de Atlanta , Rafael Furcal, fue seleccionado por la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos como ganador del Premio al Novato del Año de la Liga Nacional. Furcal, el único jugador incluido en las 32 papeletas, supera con creces al lanzador de los Cardenales, Rick Ankiel, y al jardinero de los Mets, Jay Payton.

2011: Los Gigantes de San Francisco refuerzan su anémica ofensiva al adquirir al OF Melky Cabrera de Kansas City por los pitchers Jonathan Sánchez y Ryan Verdugo.