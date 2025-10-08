El caso Tatis Jr. y el valor de lo firmado

Fernando Tatis Jr., tomó el crédito en 2017 cuando estaba en Clase A. ( FUENTE EXTERNA )

Mientras Fernando Tatis Jr. ha sido notificado que perdió el primer round en su intento por anular el contrato con el que cedió en 2017 el 10 % de sus futuros salarios a Big League Advance (BLA), el portafolio de la empresa crediticia enfocada en atletas no para de crecer. Ya alcanzó 700 de deportistas.

Cuentan a Diario Libre que en la lista de potenciales nuevos clientes de BLA se encuentra un prospecto dominicano que firmó en 2021 por US$800 mil y que en su quinta temporada es que llega a Doble A y comienza a emitir las primeras señales del potencial que veían en él.

Tras un lustro sin arrancar y consciente de que la paciencia de su organización se agotaba, el pelotero en cuestión entiende que es hora de apostar por lo seguro. Ya sean 300 mil o 500 mil dólares, sin importar que ceda el 10 o el 15 %. Así funciona ese negocio. Ese tren puede que no se vuelva a detener en esa estación.

Lo que puede llegar

A los abogados de Tatis Jr. les notificó un árbitro del Distrito de Columbia que debe continuar emitiendo los pagos que dejó de hacer en 2024, que entre retraso y moras llegan US$3.7 millones. A principio de diciembre, un juez de California puede determinar si deberá completar la deuda de 34 millones por tomar 2 millones cuando tenía 18 años.

Es un mensaje que manda el laudo y que puede ratificar una corte, una lectura obligatoria a aquellos que aceptan ese dinero. Ya Francisco Mejía corrió igual suerte cuando intentó echar para atrás y Franmil Reyes tiene su caso en los tribunales, por más lejos que se haya ido a jugar, a Japón.

Si bien solo el círculo cercano de Tatis Jr. entiende las razones que tuvo el pelotero para acceder a una estructura crediticia con un interés tan alto lo cierto es que el jugador que recurre a esa facilidad lo hace porque entiende que sus opciones de ganar dinero en el béisbol comienzan a alejarse.

Es una deuda a pagar solo si la carrera del pelotero es larga, lo que no ocurre en la mayoría de los casos. Datos levantados por Diario Libre de fuentes como FanGraphs, Baseball-Reference y Baseball-Cube encontró que de 659 dominicanos que pasaron por la MLB y sus carreras terminaron hasta 2019 hubo 428 que no alcanzaron los tres años de servicios, el tiempo mínimo para pelear una mejora salarial en arbitraje. Eso equivale al 65 %... de los que llegan.

El pelotero queda en una encrucijada. Vladimir Guerrero asegura que por su hijo mayor le ofrecieron 10 millones y lo rechazó. Por Juan Soto la oferta llegó a los 13 millones... con 18 años.