A ligar una Serie Mundial Azulejos vs Dodgers

El béisbol es una caja de sorpresas, que lleva a un batallón de seguidores a mantener el postulado que no tiene lógica. Los Azulejos, bajo el control ofensivo de Vladimir Guerrero Jr., eliminaron a los Yankees, un resultado que convierte al equipo canadiense como el favorito de los dominicanos para conquistar la Serie Mundial.

Los Dodgers se mantienen como los favoritos para repetir. La última vez que un equipo ganó más de una Serie Mundial consecutiva fue el de los Yankees, en las campañas 1998, 1999 y 2000. Antes de eso, los Blue Jays repitieron en 1993 después de ganarlo todo en 1992.

Una Serie Mundial de Toronto vs Los Ángeles sería un manjar, un plato fuerte sin desperdicios que no tendría competencia. Y es que el béisbol en estos momentos nos arropa de pies a cabeza, porque a partir del 15 de octubre la pelota nuestra pasa a dominar todos los ambientes del país. Nos acostamos y nos levantaremos en pelota.

La historia del Descalzo Jackson: Joe "Shoeless" Jackson es un es uno de los pocos jugadores en la lista de inelegibles de la MLB, y no se me ocurre otro jugador cuyo legado y fama hayan sido tan injustamente despojados como el suyo.

Durante su carrera (1908-1920), Shoeless Joe fue considerado uno de los mejores bateadores puros del béisbol. Bateó .408 en su primera temporada completa y promedió .350 en cinco de nueve campañas completas, con un average de .356 de por vida, lo que lo coloca en el tercer lugar entre todos los bateadores.

También tenía un gran poder; lideró la Liga Americana en porcentaje de slugging en 1913 y registró un OPS por encima de 1.000 en cuatro de sus nueve temporadas completas, lo cual es absolutamente increíble dado que todo esto sucedió antes de que los jonrones se convirtieran en un aspecto prominente del béisbol.

Su OPS++ de por vida fue de 170, lo que significó que fue un 70 % más productivo que el bateador promedio de la liga, lo suficientemente bueno como para ubicarse en el noveno lugar de todos los tiempos, por delante de Ty Cobb, Stan Musial, Willie Mays, Jimmie Foxx y Hank Aaron. Para brindar un contexto moderno, Mike Trout tiene un OPS++ de por vida de 174. Shoeless Joe era un bateador puro tan fenomenal que Babe Ruth incluso admitió haber copiado su swing.

Un día como hoy, 10 de octubre

1999: Los Medias Rojas establecieron un récord de anotadas en postemporada al derrotar a los Indios por 23-7. La victoria igualó su Serie Divisional a dos juegos. Boston conectó 24 hits, incluyendo cinco de Mike Stanley y cuatro de John Valentin y Jason Varitek. Valentin pegó un par de jonrones con siete carreras impulsadas; José Offerman y Trot Nixon impulsaron dos cada uno.

2000: Seattle vence a los Yankees 2-0 para llevarse el primer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Freddy García y el bullpen de Seattle se combinan para lanzar un juego de seis hits, mientras que Alex Rodríguez conecta un jonrón.

2005: El novato Ervin Santana lanza 5 1/3 entradas sólidas en su debut en postemporada , Garret Anderson conecta un jonrón e impulsa dos carreras, y Adam Kennedy conecta un triple de dos carreras para tomar la ventaja, para liderar a los Angels sobre Nueva York, 5-3, en el decisivo Juego 5 de su Serie Divisional.

2011: Los Cardenales vencieron a Milwaukee 12-3 en el segundo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Albert Pujols abrió el marcador con un jonrón de dos carreras ante Shaun Marcum en la primera entrada, y luego añadió tres dobles más, tres carreras impulsadas y dos anotadas en la paliza. La Serie está empatada a un juego por bando.