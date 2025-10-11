La mejor rotación de pitcheo de un equipo de Grandes Ligas

"Ningún político merece que le defiendas con uñas y dientes. Entiéndelo de una vez por todas: No te conoce, no eres su amigo, no le importas" Facundo Cabral “

Uno de los capítulos más emocionantes y con mejor condimento para analizar en el béisbol es el pitcheo.

Por lo tanto, hay una pregunta que se cae de la mata: ¿Cuál es la mejor rotación de pitcheo de todos los tiempos?

En mi caso podría colocar la de los Bravos de Atlanta de 1998 en primer lugar.

Y para darle contundencia a la respuesta citar a Greg Maddux, Tom Glavine y John Smoltz todos miembros del Salón de la Fama de Cooperstown.

La rotación, que también incluía a Denny Neagle y Kevin Millwood, lideró la liga en efectividad, ponches, WHIP, blanqueadas, ERA-plus y más.

Y entonces se pondría el concón sobre la mesa citando los casos de los Indios de Cleveland de 1954 y los Orioles de Baltimore de 1971.

Cuatro ganadores de 20 juegos

Los Orioles de Baltimore de 1971 tuvieron cuatro ganadores de 20 juegos.

Eso fue impresionante, y esa rotación sin duda está entre las 10 mejores de la historia. Esta rotación es famosa por ser la única en la historia con cuatro ganadores de 20 juegos -- el zurdo Mike Cuellar (20-9), el derecho Pat Dobson (20-8), el derecho Jim Palmer (20-9) y el zurdo Dave McNally (21-5).

El cuerpo de lanzadores de los Orioles trabajó 1,415.1 entradas ese año, y los cuatro abridores lanzaron en 1,081 episodios.

Pero los Orioles arrasaron ofensivamente y ese cuerpo de lanzadores no tuvo el mejor ERA+ de la Liga Americana esa temporada. Chicago sí.

Esos bateadores de los Orioles también lideraron la Liga Americana en carreras anotadas y tuvieron el mejor OPS++ de las Grandes Ligas. Eso ayuda a los lanzadores a ganar más.

Aunque se podría decir que los Indios de Cleveland de 1954 eran mejores con Early Wynn y Bob Lemon ganaron cada uno 23 juegos, Mike García terminó con marca de 19-8, y el cuarto abridor Art Houtteman terminó con 15-7 y efectividad de 3.35.

¿El quinto abridor? Bob Feller, de 35 años, y quien tuvo efectividad de 3.09 en sus 19 aperturas. Wynn, Lemon y Feller fueron exaltados al Salón de la Fama.

