×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
BRV
    | 3 min de lectura

    La mejor rotación de pitcheo de un equipo de Grandes Ligas

    Los Orioles tuvieron cuatro ganadores de 20 juegos en el 1971

    Expandir imagen
    La mejor rotación de pitcheo de un equipo de Grandes Ligas
    Greg Maddux (FUENTE EXTERNA)
    "Ningún político merece que le defiendas con uñas y dientes. Entiéndelo de una vez por todas: No te conoce, no eres su amigo, no le importas"Facundo Cabral

    Uno de los capítulos más emocionantes y con mejor condimento para analizar en el béisbol es el pitcheo.

    Por lo tanto, hay una pregunta que se cae de la mata: ¿Cuál es la mejor rotación de pitcheo de todos los tiempos?

    En mi caso podría colocar la de los Bravos de Atlanta de 1998 en primer lugar.

    Y para darle contundencia a la respuesta citar a Greg Maddux, Tom Glavine y John Smoltz todos miembros del Salón de la Fama de Cooperstown.

    La rotación, que también incluía a Denny Neagle y Kevin Millwood, lideró la liga en efectividad, ponches, WHIP, blanqueadas, ERA-plus y más.

    Y entonces se pondría el concón sobre la mesa citando los casos de los Indios de Cleveland de 1954 y los Orioles de Baltimore de 1971.

    Cuatro ganadores de 20 juegos

    Los Orioles de Baltimore de 1971 tuvieron cuatro ganadores de 20 juegos.

    Eso fue impresionante, y esa rotación sin duda está entre las 10 mejores de la historia. Esta rotación es famosa por ser la única en la historia con cuatro ganadores de 20 juegos -- el zurdo Mike Cuellar (20-9), el derecho Pat Dobson (20-8), el derecho Jim Palmer (20-9) y el zurdo Dave McNally (21-5).

    El cuerpo de lanzadores de los Orioles trabajó 1,415.1 entradas ese año, y los cuatro abridores lanzaron en 1,081 episodios.

    Pero los Orioles arrasaron ofensivamente y ese cuerpo de lanzadores no tuvo el mejor ERA+ de la Liga Americana esa temporada. Chicago sí.

    Esos bateadores de los Orioles también lideraron la Liga Americana en carreras anotadas y tuvieron el mejor OPS++ de las Grandes Ligas. Eso ayuda a los lanzadores a ganar más.

    Aunque se podría decir que los Indios de Cleveland de 1954 eran mejores con Early Wynn y Bob Lemon ganaron cada uno 23 juegos, Mike García terminó con marca de 19-8, y el cuarto abridor Art Houtteman terminó con 15-7 y efectividad de 3.35.

    ¿El quinto abridor? Bob Feller, de 35 años, y quien tuvo efectividad de 3.09 en sus 19 aperturas. Wynn, Lemon y Feller fueron exaltados al Salón de la Fama.

     
    Un día comohoy

    • 1968: Los Gigantes de San Francisco designan a Clyde King como mánager en sustitución de Herman Franks.

    • 1999: Pedro Martínez, Boston, entra a relevar con el juego empatado a ocho carreras y mantuvo sin hits a Cleveland. Boston ganó 12-8 en el quinto y decisivo juego de la Serie de Campeonato.

    • 2003: Los Cubs disparan 6 jonrones y los Marlins 8 para sumar 14, nueva marca en una Serie de Campeonato, superando la de 13 por Gigantes y San Luis en el 2007.

    • 2006: El lanzador de los Yanquis, Cory Lidle, y su instructor de vuelo, Tyler Stanger, mueren en un accidente de aviación.

    • 2007: En 1985: Ramón Lora, receptor, muere en un accidente automovilístico en la carretera Santiago-Villa Vásquez.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.