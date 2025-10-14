70 años cumplirá el primer juego bajo luces de Licey y Escogido

"Uno a uno, todos somos mortales. Juntos, somos eternos" Plinio Apuleyo Mendoza “

El primer enfrentamiento de los eternos rivales Tigres del Licey y Leones del Escogido, en el primer campeonato con luces 1955-56, fue celebrado el 27 de octubre de 1955 y los melenudos derrotaron 4x1 a los Tigres en el Estadio Trujillo, ante más de 16,000 fanáticos.

Estos dos conjuntos dueños de la licencia de los eternos rivales darán mañana su primer zarpaso y viajando por el túnel del tiempo es difícil olvidar el último juego del torneo pasado, el rostro de Jairo Asencio era todo un poema de frustración.

El lanzador zurdo Ken Lehman, mezclando curvas, drops, sliders y nudillos maniató a Licey y se anotó el triunfo en el Campeonato Padre de la Patria Nueva, superando en cerrado duelo a Arnold Atkins.

El Licey anotó su única vuelta en la segunda entrada con hit de Pablo García, quien pasó a segunda, siendo enviado a la goma por single remolcador de Olmedo Suárez.

El Escogido anotó dos carreras en el primer episodio. Charles Neal, bases por bolas, pasó a segunda y anotó con hit remolcador, Washington Wilson recibió transferencia, Willie Kirkland conectó sencillo impulsador. Harry Chitti murió con fly de sacrificio al jardín izquierdo y Wilson anota.

La tercera carrera de los Leones se produce en el segundo, Walter James se embasó por error del receptor Williams Cash.

Pepe Lucas, sacude sencillo impulsador, Gallego Muñoz bateó para doble play, pero anotó James. En la entrada, los Leones consiguieron su cuarta carrera remolcada por Walter James con fly de sacrificio.

Con los spikes en alto

Miguel Peguero PH, en su columna "Con los spikes en alto", la cual tituló "Florecieron los Geranios" dice: "Podía el mundo entero estar pendiente del primer contacto de los cuatro grandes en Ginebra, mientras el fanatismo se aferraba a los resultados del choque de Licey y Escogido, los eternos rivales que se encontraban por primera vez en el itinerario del clásico de este año".

Un día como hoy 1983, en el Veterans Stadium, Jim Palmer lanzó dos innings sin carreras en rol de relevo en el tercer juego de la Serie Mundial y los Orioles derrotan 3-2 a Filadelfia.

1985, Ozzie Smith, San Luis dispara un jonrón memorable y San Luis gana el quinto juego de la Serie de Campeonato.

2000, Roger Clemens poncha a 15 y los Yanquis derrotan 5-0 a los Marineros en la Serie de Campeonato.

2015, Los Reales de Kansas City derrotaron a los Astros de Houston 7-2 en el quinto juego de la otra Serie Divisional. Johnny Cueto retiró a 19 bateadores consecutivos tras permitirle un jonrón de dos carreras a Luis Valbuena en la segunda entrada, mientras que los Royals aprovecharon entradas de tres carreras en la quinta y la octava para ganar el juego.