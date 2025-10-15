En pelota, ya llegó el día de la verdad con seis campeones

Imagen del pasado 10 de octubre del terreno del Estadio Quisqueya Juan Marichal. ( LUDUIS TAPIA )

El clamor y la pasión por el béisbol profesional que la fanaticada dominicana, tan leal respaldo le ha profesado al equipo de su simpatía y no será diferente en el torneo Juan Marichal.

El fanático del Estadio La Normal hizo del béisbol una religión, la cual se canonizó con la expansión a otros mercados y hoy se disfruta de una industria con total independencia.

Si bien es cierto que las estrellas que brillan en las Grandes Ligas por razones que dan argumentos para una telenovela, no participan en el torneo tales son los casos de Juan Soto, Vladimir Guerrero jr., Fernando Tatis III, Ketel Marte, Jeremy Peña, Teoscar Hernández y otros que harían demasiado largo el rosario, hay suficiente material para confeccionar novenas de alta calidad.

El béisbol que se jugó en Dominicana hasta 1954, es denominado como la pelota romántica, pues no existía mucha organización, pero en 1955 es cuando se afilia a las organizaciones norteamericanas y comienza, naturalmente la época de mayor auge y consecución ordenada.

Del 1938 hasta 1950, no hubo ningún campeonato profesional en Dominicana.

En 1951 se reanuda el primer pasatiempo de los dominicanos. Se efectuó desde el 5 de mayo al 24 de septiembre, y el torneo llevó el nombre de "Era de Trujillo".

Los rectores encargados de organizar ese evento fueron, la Dirección General de Deportes y la Comisión Nacional de Béisbol. La justa se pactó a 108 juegos y el triunfo final correspondió al Licey.

El torneo otoño-invernal 2025-26 mantiene su formato de 50 juegos en la vuelta regular, iniciando hoy 15 de octubre y concluyendo el 23 de diciembre. Los cuatro mejores avanzarán al Round Robin, que se disputará del 27 de diciembre al 17 de enero. Los dos primeros de esa etapa chocarán en la Serie Final al mejor de siete juegos, prevista para cerrar antes del 1 de febrero de 2026.

Miércoles 15 de octubre

Escogido vs. Licey — Estadio Quisqueya Juan Marichal, 7:30 p. m. (Santo Domingo).

Gigantes del Cibao vs. Águilas Cibaeñas — Estadio Cibao, 7:30 p. m. (Santiago).

Toros del Este vs. Estrellas Orientales — Estadio Tetelo Vargas, 7:30 p. m. (San Pedro de Macorís).

Revisando los reportes preliminares me voy a tomar el riesgo de pronosticar que el Licey y Escogido pasaran al Todos contra Todos y por los dos restantes puestos será una disputada batalla de Águilas Cibaeñas, Estrellas Orientales, Gigantes del Cibao y Toros del Este.

Un día como hoy, 15 de octubre En 1974, los Cardenales de San Luis reciben a Ken Rudolph y Elías Sosa desde San Francisco por el catcher Marc Hill.

En 1982, Joaquín Andújar, San Luis, en el tercer juego de la Serie Mundial derrota 6-2 a Milwaukee, logrando su primer triunfo en un clásico de otoño.

En 1997, Tony Fernández, Cleveland, dispara jonrón en el octavo episodio y su equipo derrota 1-0 a Baltimore para ganar el banderín de la Liga Americana.