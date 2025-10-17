¿Puede ser sostenible la Media Naranja?

En mayo pasado, Samuel Pereyra, a sazón administrador de BanReservas, cifró en 470 millones de pesos la inversión que había realizado la entidad financiera en la remodelación del Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, a ser entregada en 2026.

La colosal cifra sugiere la interrogante de cómo hacer que la instalación bajo techo de mayor capacidad del país (8,337 butacas) deje de ser una carga al erario (en 2019 requirió de 60 millones) y convertirse en una, mínimo, autosuficiente. Es obvio que con torneos como la LNB o el TBS Distrito, cobrando boletas a precios populares y con un carácter semiolímpico, no se recaudará el dinero ni para encender el aire acondicionado.

Sobran ejemplos en el mundo de aforos funcionales. De hecho, es la norma. Tan cerca como el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el Choli donde Bad Bunny viene de montar 31 conciertos con un impacto económico colosal para la Isla del Encanto. Es un estadio natural de básquet con capacidad para 18,000 personas donde lo que menos se monta es partidos de este deporte por su baja rentabilidad. Se usa con una razón comercial.

Sin tomar en cuenta un año anormal como este, un informe presentado por las autoridades de Borinquen el periodo fiscal 2022-2023 vio pasar por el Choli 92 actividades con 913,983 boletas vendidas, que dejó ingresos directos por 7.5 millones de dólares y un impacto estimado a la economía boricua de cerca de 100 millones de papeletas verdes.

Si queremos cruzar el Atlántico y conectarlo con una figura dominicana que trasciende en Europa, la casa donde juega desde este otoño el Valencia Básket de Jean Montero encaja en la ecuación.

Juan Roig, empresario valenciano creador de Mercadona –la cadena de supermercados más grande de España- tiene en el baloncesto su gran pasión deportiva y destinó 400 millones de euros para levantar el aforo donde juega su equipo. Se llama el Roig Arena, pero hasta ahí llega el factor filantrópico. El estadio proyecta un impacto económico anual de 1500 millones de euros.

¿Cómo lo hará? La instalación abierta en septiembre con un concierto de Nino Bravo ya supera los 80 eventos programados, de los cuales un 60 % son partidos de baloncesto del club, que esta temporada debutó en la Euroliga. El resto son actividades artísticas, congresos, graduaciones, ferias, Etc.

El gran reto

La gestión de instalaciones es una asignatura que hasta se imparte en universidades en Europa, Estados Unidos, Asia y Oceanía. Es una pendiente en RD. Pueden ser rentables, como ha demostrado el Patronato del Parque Acuático, no está escrito en piedra que sea una sangría para el Gobierno de turno. Pero se requiere de voluntad política.