Nombres y apellidos "raros" invaden el torneo de béisbol otoño invernal

La lluvia ha castigado la primera semana del torneo de béisbol Juan Marichal, lo que retrasa que los jugadores tomen su plenitud de forma.

La Liga reasignó para el lunes 20 el encuentro de Licey y Gigantes en el estadio Julián Javier y Estrellas Orientales frente a los Leones del Escogido. El choque de Gigantes y Licey pospuesto el 17 de octubre en el Estadio Quisqueya fue fijado para el 23 octubre.

Nos llama la atención, revisando los rosters de los equipos, los nombres y apellidos raros de algunos beisbolistas.

Les dejo como tarea a los Vinchos, Consuelo y al Talibán para que investiguen el árbol genealógico.

William Bornie, lanzador de los Toros, nativo de Barahona.

Felnin Celestén, infielder de los Toros, nació en La Romana.

Jhonkensy Noel, jardinero, Toros del Este, de San Pedro de Macorís.

Reymin Guduán, lanzador, Gigantes del Cibao, nativo de San Pedro de Macorís.

Luis Ledo, pitcher, Estrellas Orientales, nació en La Romana.

Eguy Rosario, infielder, Estrellas Orientales, nativo de Juan Barón.

Yoniel Curet, lanzador, Leones del Escogido, San Pedro de Macorís.

JUEGO HISTÓRICO DE PITTSBURGH: El jueves 19 de octubre de 1967, en el Estadio Cibao, hogar de las Águilas Cibaeñas, por primera vez fue escenario de un partido de Grandes Ligas el segundo juego entre los Piratas de Pittsburgh y una selección de peloteros criollos, con el nombre de "Estrellas Dominicanas". Los dominicanos ganaron 1x0.

La escuadra estaba conformada por los catchers Federico Velázquez y Víctor Davis. Pitchers: Chichí Olivo, Milcíades Olivo, Danilo Rivas, Rolando Rivas, Silvano Quezada; Secundino Almonte, Rafael Quezada, Pedro Borbón, David Hernández y Santiago Guzmán.

Primera Base: Rafael Batista y Ricardo Joseph. Segunda Base: Julián Javier y Pedro González. Tercera Base: Winston-Chilote-Llenas. Torpedero: Roberto Peña, Tito Fuentes y Neftalí Cruz. Outfielders: Ricardo Carty, Víctor Ramírez, Elvio Jiménez, Jesús Rojas Alou, José Vidal Nicolás y Rodolfo Welch.

Un día como hoy, 19 de octubre En 1957, las Estrellas Negras de Willie Mays derrotaron 9-2 a la selección dominicana, donde el derecho Joe Black fue el ganador. Felipe Alou disparó un cuadrangular. En 1985, San Luis derrotó a Kansas City 3 por 1 en el primer juego de la Serie Mundial. En 1998, Greg Maddux empató con Bob Gibson al ganar su noveno Guante de Oro. Ivan Rodríguez logró su séptimo.