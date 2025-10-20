¿Volverá la Lidom a intervenir a Águilas?

Temen que investigación de la DEA afecte la imagen del club cibaeño. ( DIARIO LIBRE / ANEUDY TAVÁREZ )

El grupo de accionistas de Águilas Cibaeñas que pidió a la Lidom intervenir y administrar el equipo a raíz de la investigación por narcotráfico de la cual es objeto el tesorero en licencia, Fabio Augusto Jorge Puras, lo hace porque entiende que este último tiene un control cuasi absoluto del equipo... y lo puede ejercer de cualquier lugar si no hay un cambio en la cabeza.

Fuentes aguiluchas consultadas por Diario Libre fijan en 200 las acciones de Jorge Puras (repartidas entre familiares y allegados) de las 980 que componen el accionariado, en manos de 105 personas.

Pero estiman que Fabio tiene influencia absoluta sobre otras 280 que llegó a controlar el fenecido Juanchy Sánchez, que lo deja con casi la mitad del voto. Este poder le ha permitido aparecer en la directiva por más de dos décadas.

De momento, desde la Lidom se prefiere esperar ante la evolución de un caso que está en pañales.

La parte opositora, que libra una batalla legal desde el verano para que se anule la asamblea donde fue reelegida la directiva actual que encabeza Víctor García (cuñado de Jorge Puras), teme a que una posible incautación de bienes al investigado por la DEA y un Gran Jurado de Florida embarre la imagen del club. Por eso quieren que se actúe ya.

El objetivo de los accionistas que solicitaron la intervención a la Lidom es repetir lo que ya hizo Leonardo Matos Berrido desde la liga en agosto 2006 en medio de un impasse entre Tito Hernández y Príamo Rodríguez. Se impuso una comisión especial en la administración, que estuvo al frente por cuatro meses. Esta vez, quieren que el régimen asuma el control, así sea por varios años, y que posteriormente llame a asamblea.