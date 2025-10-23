El Estadio Quisqueya bajo amenazas, cumple hoy 70 años

El Estadio Quisqueya en una imagen del pasado 10 de octubre. ( DIARIO LIBRE / LUDUIS TAPIA )

La tormenta Melissa y su copiosa caudal de lluvia trastornó que hoy se le cantara cumpleaños feliz, en su 70 aniversario al estadio Quisqueya-Juan Marichal.

La fecha nos recuerda que hay una comisión especial presidida por el doctor Jorge Subero que decidirá la suerte de esta mole de acero y cemento que ha dado albergue a la historia del béisbol dominicano.

El Estadio Trujillo hoy Quisqueya-Juan Marichal, fue inaugurado el domingo 23 octubre de 1955, que sirvió de plataforma a una nueva era en el béisbol nacional: La Época de las Luces.

El costo de la obra fue RD$3,500,000 y los planos estuvieron a cargo de la firma norteamericana Marr & Holman, por los ingenieros estadounidenses William Holman y Richard Reynolds a la comisión de ingenieros dominicanos conformada por Manuel Salvador Gautier, Humberto Ruiz Castillo y José Antonio Caro.

La obra fue otorgada mediante contrato, al ingeniero dominicano Bienvenido Martínez Brea, quien para la ejecución de la obra utilizó personal dominicano, con excepción de dos plomeros que fueron traídos desde Miami.

El discurso inaugural lo pronunció el doctor Joaquín Balaguer, secretario de Estado de Educación que inició señalando que "estamos asistiendo en este instante a uno de los tantos milagros de la epopeya que Trujillo ha esculpido con su genio de estadista y con su voluntad de soldado.

Lo que es digno de admiración en esta maravilla de cemento y acero, levantada con todos los requisitos de la ingeniería moderna en obras de este género, no es la cuantiosa inversión que supone esta fábrica imponente, sino lo que ella representa como culminación de una obra educativa sin paralelos en la historia dominicana".

El doctor Balaguer entendía que, con la inauguración del Estadio Trujillo, "ya la juventud no puede volver a pensar en el cantón, único horizonte que se abría ante sus ojos, cuando su deporte favorito era echarse el fusil al hombro para comparecer con ese instrumento fratricida en el palenque de las discordias civiles".

Y agregó el ministro de Educación que "si algo desarrolla en el hombre la educación física es la idea de que la vida obedece a un orden inviolable que preside no sólo las danzas y las carreras sino también las leyes políticas y las instituciones humanas".

Y puntualizó que "la Era de Trujillo, la Era griega de la historia dominicana ha entrado en esta etapa culminante en que la educación de la juventud fluctúa entre estas dos realidades: la inteligencia y la fuerza, el músculo y la idea, el poder del brazo que abate todos los obstáculos y del espíritu que hace que las montañas retrocedan ante el empuje de sus energías desatadas".

Cerrando con esta arenga: "Venga pues la juventud a recibir en la escuela de este Estadio la lección que deja Trujillo a las generaciones presentes y a las generaciones venideras; la lección de una patria fuerte, próspera, optimista, que mira siempre adelante y que sitúa no en el pasado, no en la esplendorosa realidad del presente, sino en los sueños más bellos del porvenir, la edad de oro de la historia dominicana".

Esa es la historia, "son lentejas, si quieres las comes, y si no las dejas". ¿Verdad Tenchy?

Un día como hoy, 23 de octubre 1955: El juego inaugural del Estadio Trujillo fue Licey y Estrellas (home club), donde los Tigres se llevaron la victoria 8-7. Federico –Chichí- Olivo se llevó la victoria y Alcibíades Colón conectó el primer hit en el nuevo parque.

1985: En el tercer episodio del encuentro entre Licey y Águilas, Miguel Diloné recibe bases por bolas de José Román, se estafó la intermedia y anotó con hit de Luis Polonia para llegar a 400 anotadas.

1988: Se inaugura el torneo otoño-invernal. En el Quisqueya el Escogido derrotó 5-1 a los Caimanes donde ganó José Núñez y perdió Mélido Pérez. En La Romana las Águilas se impusieron 10-2 a los Azucareros donde ganó Tony Fossas y en San Pedro el Licey dominó 7-3 a las Estrellas con victoria para José Mesa.