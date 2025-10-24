Emil Panko pegó el primer jonrón bajo luces en la Lidom

Ricardo Cary, histórico bateador cuyo nombre está escrito en letras doradas en la Lidom. ( FUENTE EXTERNA )

""No hay engaño que sobreviva al tiempo ni mentira que escape a su sentencia"" Anónimo “

El lunes 24 de octubre de 1955 las Águilas Cibaeñas logran la primera victoria en la Época de las Luces al derrotar 7-5 a los Tigres de Licey. En ese juego se produjo el primer jonrón en el estadio Trujillo, un tablazo de Emil Panko al lanzador Federico "Chichí" Olivo que remolcó dos carreras que fueron decisivas para el triunfo de los mameyes. Rafael Quezada, el Guapito del Cibao, en rol de relevo, se anotó el triunfo.

Fue el único cuadrangular de Panko en 71 turnos. Anotó siete carreras, pegó 15 hits, remolcó siete vueltas y su promedio de bateo fue de .211. Luego agotó 68 turnos seguidos sin poner la esférica sobre la verja.

En el primer torneo bajo luces "Padre de la Patria Nueva", los jonrones escasearon, y en total se conectaron 43 repartidos en Escogido (17), Licey (12), Águilas (10) y Estrellas (4).

Ningún jugador dominicano sacó la pelota del parque en el Estadio Trujillo. Es válido consignar que en el estadio de San Pedro de Macorís, los dominicanos Alfredo "Chico" Conton y Bienvenido "Bell" Arias, ambos de las Estrellas, fletaron uno cada uno, al igual que Walter James, de los escarlatas.

Primer jonrón por estadios: La Normal, Pepe Lucas, sábado 5 de mayo de 1951, frente a Tomás Lora, del Licey.

Estadio Leónidas Radhamés, hoy estadio Cibao, Dick Stuart a Nelson Chittun, Licey, el sábado, 25 de octubre de 1958.

Estadio Tetelo Vargas, Dick Stuart, domingo, 25 de octubre de 1959 contra Albert Pehanick, de las Estrellas.

Estadio Julián Javier, lo fletó Rick Bossetti, del Escogido a Donald Hood, Águilas, viernes, 12 de noviembre de 1976.

Estadio José Briceño, de Puerto Plata, lo empalmó Joaquín Andújar, del Escogido, el domingo, 10 de diciembre de 1978 frente a Mike Proly, de las Estrellas.

Estadio Francisco Micheli, lo disparó Rico Carty, del Licey, el domingo 18 de noviembre de 1979 contra Randy Martz, de las Estrellas

Estadio Temístocles Metz, de San Cristóbal, lo fletó Rich Adams, de los Caimanes del Sur, el martes, 25 de octubre de 1983 frente a Rich Shurhot, del Escogido.

Estadio Bragañita García, de Moca, lo conectó Luis Polonia, el sábado, 9 de diciembre de 1988, a William Pérez, de los Caimanes del Sur.

UN DÍA COMO HOY

1972, Jackie Robinson falleció de un ataque cardíaco a los 53 años.

1991, Jorge Álvarez dispara el primer jonrón del campeonato 1991-92 en el estadio Cibao, y el Licey ganó 6-4 a las Águilas.

En 1997, se inaugura el campeonato 1997-98 con tres partidos. En el Quisqueya, el Escogido derrotó 5-1 al Licey logrando Julio Santana la victoria. En La Romana, los Toros vencieron 6-4 a las Estrellas apoyados en el bateo de Jorge Brito y en Santiago, las Águilas dominaron 7-3 a los Gigantes donde Félix Fermín bateó de 5-5 y Omar Ramírez de 5-4.