Luichy Sánchez y los juegos reasignados por la Lidom

La Liga Dominicana de Béisbol reasignó para hoy lunes tres partidos, lo que motivó que el fraterno colega Luichy Sánchez nos enviara su posición.

"La Lidom, entiéndase los seis equipos que la integran, debería llamarse Liga de Incongruencias de Béisbol Profesional de la República Dominicana. Los equipos se sumergen en una agencia libre sin regulación soltando muchísimos cuartos, sin control, hasta contratando algunos jugadores importados con cifras exorbitantes, pero resulta que rechazan los dobles juegos cuando son necesarios. Si se juega lunes y miércoles próximos, 3 equipos prefieren viajar a las mismas sedes esos días, en vez de efectuar dobles juegos el lunes, para dejar el miércoles para otras reasignaciones".

Los partidos pospuestos el pasado martes 21 de octubre a causa de las condiciones climáticas fueron reasignados para este lunes 27.

Leones del Escogido vs. Gigantes del Cibao, a las 7:00 de la noche en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís; Toros del Este frente a Tigres del Licey, a las 7:30 p.m.

En el estadio Quisqueya Juan Marichal y Águilas Cibaeñas contra Estrellas Orientales a las 7:30 de la noche en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís.

De acuerdo con este planteamiento de Luichy, debemos tener presentes que los períodos de lluvia de noviembre y diciembre siempre dan dolor de cabeza cuando a los equipos le tocan 10 fechas corridas, no hay pitcheo que aguante ese foete.

Standing de por vida actualizado

Rubén Sánchez nos envía el standing actualizado de por vida, incluyendo los partidos de esta temporada.

Aguilas Cibaeñas, 1,998-1731; Tigres de Licey, 1,966-1,773; Leones del Escogido, 1,895-1,845; Estrellas Orientales, 1,721-1,956; Toros del Este, 929-1,080; Gigantes del Cibao, 672-746; Caimanes del Sur, 137-171.

Un día como hoy 1967: Fue escenificado el encuentro más largo en entradas y tiempo de un día inaugural, cuando las Estrellas Orientales y el Licey se enfrascaron en una batalla que duró 18 innings. El juego se inició a las 8:05 p.m. y el árbitro Robert Smith lo suspendió a las 12:10 de la madrugada con la pizarra 0-0. Las reglas del campeonato prohibían comenzar entradas después de las 12 de la noche.

1982: Las Estrellas Orientales derrotan 1x0 a los Tigres de Licey. La única carrera fue el jonrón 43 de Rafael –El Gallo- Batista al lanzador de Jim Siwy.

1999: Se inaugura el torneo de béisbol otoño-invernal con la participación de cinco equipos: Licey, Aguilas, Estrellas, Escogido y Pollos. Los Azucareros siguieron ausentes por segunda campaña. El Escogido derrotó 3x2 al Licey en 10 episodios y el desafìo de Pollos y Aguilas en el Estadio Cibao fue suspendido por lluvia.