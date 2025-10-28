Alex Rodríguez, 31 años de su debut con los Leones del Escogido

""El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces". " Steve Jobs “

Alex Rodríguez, dominicano nacido en New York, Estados Unidos, de padres dominicanos Lourdes Navarro (Azua) y Víctor Rodríguez, (San Juan de la Maguana), es toda una celebridad en el exclusivo jet-set de ese país, luego de su brillante trayectoria por las Grandes Ligas, con algunas manchas de Dálmatas en su hoja de vida dentro del Gran Circo, no han sido un muro para impedir cosechar la popularidad y triunfar como un próspero empresario.

Un día como hoy, el 28 de octubre de 1994, se cumplen 31 años, A-Rod debutó en la Liga Dominicana con los Leones del Escogido ante los Tigres de Licey en el Estadio Quisqueya-Juan Marichal.

El paracorto, en ese entonces un súper prospecto de los Marineros de Seattle, fue seleccionado en la primera ronda del sorteo de Grandes Ligas, tuvo un mal debut con los melenudos al cometer dos errores, uno en el octavo sobre una línea de Bernardo -El Pupo- Brito y con el madero ligó de 4-1, con un ponche.

Los Tigres del Licey ganaron este desafío con pizarra de 7x2.

Su desempeño en la temporada fue la siguiente: 26 juegos, 80 veces al bate, 14 hits, todos sencillos, 7 bases por bolas, 19 ponches, 7 anotadas, 2 remolcadas y average de bateo .171.

Un día como hoy, 28 de octubre En 1973, Von Joshua, jardinero del Licey, disparó cuatro hits en la victoria de su equipo 6-3 sobre las Águilas. Joshua está en el país como coach de los Tigres. En 1974, en el estadio Cibao, el lanzador Larry Gowell, en siete entradas, y Santo Alcalá en dos por los Leones del Escogido, lanzaron un juego sin hits frente a las Águilas que terminó 3-1. En 1986, las Águilas del Cibao derrotaron 6-4 a las Estrellas de Oriente, cuando Cecilio Guante lanzó para conseguir su salvamento 30 de por vida. En 1987, las Águilas Cibaeñas derrotan 5x4 a los Leones del Escogido, donde Rufino Linares, de los escarlatas coleccionó su jonrón 20 de por vida ante los envíos de Tony Fossas. Miguel Diloné disparó un doble a Dennis Livingston el 70 de su carrera.