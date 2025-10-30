Felipe Alou, logró la idolatría por su entrega al juego

Felipe Rojas Alou en una imagen de archivo mientras dirigía a los Expos de Montreal. ( FUENTE EXTERNA )

""Para entender mejor lo que es la vida, tienes que visitar un cementerio, para entender que la vida no la tenemos comprada"" Anónimo “

El torneo Juan Marichal, luego del castigo de la tormenta Melissa, hoy huracán, ha comenzado a demostrar la capacidad de cada equipo dentro de las líneas de cal y ese arranque de 0-5 de los Gigantes del Cibao, pone a cualquier mortal a pedir cacao.

Es temprano todavía, con el favor de Jochi Santos, para pedir cabezas, pero es mejor tomar medidas temprano, porque el pasmo y el cáncer de mamas cuando se atienden con tiempo tienen cura.

Un aspecto positivo es que la alegría como en los tiempos de Picholo Cordero y El Guayaberudo han retornado al Valle de la Muerte, "destilando veneno".

Dando un giro de 180 grados, porque estamos en "Modo Vlad Jr.", el 30 de octubre de 1963, hace hoy 62 años, Felipe Rojas Alou patentizó una de las proezas más espectaculares que registra el béisbol dominicano, y ocurrió en un encuentro entre los eternos rivales los Tigres del Licey y los Leones del Escogido, ante 14,377 fanáticos en el estadio Quisqueya.

Los melenudos perdían por una carrera, "El Panqué de Haina" disparó sencillo para empatar, frente a los envíos de Bob –Mecedorita- Humphreys. Luego se robó la segunda, la tercera y el home para poner a los melenudos al frente en un juego que terminó 7-3 a favor de los rojos.

Cuando se habla y se escribe de un artista robándose el home hay que sacarle aparte sus alitas picantes a Ty "El Melocotón de Georgia" Cobb. La destreza de Cobb para robarse el plato fue excepcional, un siglo después mantiene vigentes los récords de más robos del plato en su carrera con 54 y en una temporada con 8 (1912).

En cada campaña desde 1907 hasta 1928 se robó al menos una vez el plato, excepto en 1925, estableciendo una récord de 18 campañas seguidas.

Otro artista del robo del pentágono fue el panameño Rod Carew, quien se hurtó 17 veces el plato en su carrera, una joya difícil de emular en nuestros tiempos. Robarse el home implica una combinación de maña, pericia y habilidad, que además implica engañar al receptor y al lanzador y jugarse el pellejo en el intento. Robar el home es, para los rivales, la jugada más humillante y sin quizás, la jugada más difícil del juego de pelota.

UN DÍA COMO HOY, 30 DE OCTUBRE

1955: Las Águilas del Cibao derrotan 4-1 al Licey para empatar en el primer lugar en un choque que se fue a 10 entradas. Arthur Murray en rol de relevo ganó y el receptor Gerry Lynch con un cuadrangular selló la victoria.

1960: Los Tigres del Licey derrotan 4-2 a los Leones del Escogido, donde el zurdo Guayubín Olivo obtuvo su victoria 70 en el béisbol dominicano con sólo 27 derrotas. El derecho Garabato Sackie fue el derrotado. 1989: Los Tigres del Licey blanquean 6-0 a las Águilas del Cibao. Brian Holmes se anotó la victoria y ponchó 8 la mayor cantidad hasta esa fecha en el torneo.

1992: Las Estrellas Orientales derrotan 7-2 a las Águilas, donde Pedro Borbón hijo, se anotó la victoria, la sexta en línea para el equipo verde.