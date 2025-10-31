Vladdy Jr., sincronizó el bate en el prime time

Shohei Ohtani lanza contra Vladimir Guerrero Jr., en la quinta entrada del cuarto juego de la Serie Mundial de la MLB entre los Azulejos de Toronto y los Dodgers de Los Ángeles en Los Ángeles, California, EE. UU., el 28 de octubre de 2025. ( EFE )

Si la temporada 2025 de Vladimir Guerrero Jr. se midiera por métricas como jonrones (23), carreras remolcadas (84) o victorias sobre nivel reemplazo (4.5 en Baseball-Reference) no estuvo a la altura para un pelotero que en abril rubricó el tercer contrato más grande de la historia. FanGraphs lo coloca en el puesto 36 entre los jugadores de posición en WAR con 3.9.

De hecho, no lideró a los Blue Jays en ninguna de las principales casillas ofensivas; de ellas se adueñaron George Springer y Bob Bichette. Sin embargo, al ahondar en la hoja de Vladdy Jr. tampoco fue un desastre o decepción con promedios de .292/.381/.467, un OPS de nivel estrella en .848 en 156 partidos y su aporte fue 33 % (OPS+) por encima de la media de la Major League Baseball.

Se trataba del trailer de la película, puesto que los ajustes entre vista y velocidad del bate han logrado la sincronizaron en octubre, cuando en Toronto más se le necesitó, con la posibilidad de ejecutar con calificación de Oscar un guion de película de esos siempre bien recordados por los testigos... con las escenas principales a metros de Hollywood.

El batazo clave

Si este viernes o el sábado en Toronto se puede festejar una corona de Serie Mundial por primera vez en 32 años es, en gran parte, gracias al oportuno madero del inicialista. Su vuelacercas ante Shohei Ohtani en el cuarto partido puede haber marcado un punto de inflexión en el match ante la poderosa novena angelina, frente el mejor jugador de esta era, a horas tras un maratónico y frustrante resultado.

Guerrero Jr. ha aprovechado el mes de mayor audiencia para ratificar que está hecho del material limitado. En 16 partidos de playoffs va de 65-27 y así batea para .415/.506/.831, su OPS se dispara hasta los 1.337, con ocho cuadrangulares y 15 remolques.

Un desempeño combinado con defensa premium y corrido de bases inteligente. Ha tomado 12 boletos y solo se ha ponchado cinco veces. Ya se adueñó de la marca de HR del club en postemporada y puede dar caza a la de todos los tiempos (10) en poder del cubano Randy Arozarena (2020).

A Toronto le costará retener a una pieza clave como Bichette, que llegará a la agencia libre la próxima semana. Pero si vence a los Dodgers este fin de semana habrá cumplido el proyecto que arrancó en 2015 con la firma de Guerrero Jr., que continuó con piezas como el hijo de Dante Bichette (en 2016) y que en Springer hizo su mayor inversión (150 millones en 2021) antes de los 500 de Vladdy Jr.

Así está estructurado el modelo de la MLB, a proyectos a 10 años, el tiempo que tiene sobre control un equipo sobre una firma menor de 18 años.