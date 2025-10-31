Los errores de los mánagers no salen en el box score

Dave Robert, dirigente de los Dodgers de Los Angeles. ( FUENTE EXTERNA )

"La educación es el alma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo" Nelson Mandela “

Los mánagers en los juegos de presión cometen sus errores pero los mismos no son marcados en el box score y eso lo hemos podido apreciar en Dave Roberts, manager de los Dodgers de Los Angeles y John Schneider, capataz de los Blue Jays de Toronto.

La gran mayoría de los mánagers, no importa si son de China, Estados Unidos, Japón, Corea o de este bitercio insular, dirigen cuidándose de las críticas, y quizás ese postulado tiene mucho peso, a la hora de los resultados.

Según la ley de las probabilidades, muchos mánagers toman decisiones basadas en las estadísticas sabermétricas, olvidando que estos elementos son como los bikinis hilos dentales, que enseñan mucho, pero no todo.

Todavía no se ha inventado una medida para el corazón del pelotero, su coraje o su intuición. El béisbol es de humanos, no de números.

En el primer episodio, se toma la increíble decisión de ordenar un toque de sacrificio, porque dizque el que anota la primera carrera gana el 40% de sus juegos. Lo correcto es decir que el 100% de los juegos se gana porque se anotaron más carreras que el contrario, no porque se anotara antes.

Además, ¿quién puede saber si el juego terminará 1-0 o 12-3?

Se ha demostrado que es más fácil anotar de primera sin out que de segunda con un out.

Si el primer bate se embasa, y usted sacrifica al segundo, además de dar un out, le quita el bate a dos bateadores.

Si el segundo toca y mueve el corredor a segunda, el mánager contrario puede dar base intencional al tercero, generalmente el mejor bateador de la alineación y la defensa se prepara para un doble play. No se puede andar regalando ese activo.

Lo único seguro

El único capital seguro en el béisbol son los 27 outs a que tiene derecho cada equipo.

Respetamos las decisiones de los toques de sacrificios, pero no la compartimos, haciendo la salvedad que hay juegos que se pierden por culpa del mánager.

Un día como hoy 1978, Jesús Alou, Licey, dispara hit ante Joaquín Andújar para sumar 774 de por vida, desplazando a Manuel Mota. En ese mismo juego dispara el 775.

1992, Fausto Cruz, Escogido, dispara su primer jonrón en la Liga Dominicana frente a las Águilas.

1993, Bienvenido Figueroa, Escogido, logra su mejor actuación del torneo al batear de 5-3, incluyendo su primer jonrón ante el Licey.

2005: Se anuncian los ganadores del Premio Bate de Plata en cada liga. En la Liga Americana, los ganadores son Jason Varitek (C), Mark Teixeira (1B), Alfonso Soriano (2B), Alex Rodríguez (3B), Miguel Tejada (SS), Manny Ramírez (OF), Gary Sheffield (OF), Vladimir Guerrero (OF) y David Ortiz (DH). En la Liga Nacional, los galardonados son Michael Barrett (C), Derrek Lee (1B), Jeff Kent (2B), Morgan Ensberg (3B), Felipe López (SS), Miguel Cabrera (OF), Andruw Jones (OF), Carlos Lee (OF) y Jason Marquis (P).