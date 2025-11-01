Hit de Félix Fermín selló victoria 200 de Winston Llenas

""Algunas personas pasan por nuestra vida para enseñarnos a no ser como ellos"" León Tolstoi “

Esta entrega sabatina fue escrita antes del sexto juego de la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Angeles y los Blue Jays de Toronto y de la primera visita de las Águilas Cibaeñas al Estadio Quisqueya para enfrentar a los Tigres del Licey.

Aprovechamos para recordar el 38 aniversario de que Winston Llenas, siendo mánager de las Águilas Cibaeñas, el 1 de noviembre de 1987, se convirtió en el primer mariscal de campo en lograr 200 victorias en el béisbol dominicano, en un triunfo 3x2 sobre los Leones del Escogido, en el Estadio Quisqueya.

La histórica victoria se materializó cuando Félix Fermín en el noveno episodio, con un sencillo rompió el empate a dos carreras, para sellar 3 carreras por 2 el triunfo de las Águilas.

En la Liga Dominicana, Llenas jugó toda la vida con las Águilas Cibaeñas quienes lo firmaron en 1963, siendo uno de los más grandes jonroneros participó en 835 juegos, tuvo 3144 turnos, conecto 768 hits, pegó 50 jonrones, tuvo 377 carreras impulsadas, recibió 233 bases por bolas.

Llenas firmó con los Kansas City Athletics como amateur antes de la temporada de 1961, luego fue puesto en libertad por ellos el 16 de junio de 1962. Jugó 153 partidos para las organizaciones de Sophomore League y Florida State League, bateando 232 y cometiendo 60 errores. Cerca de 5 meses y medio después, a los 19 años, firmó como agente libre con los Angelinos de Los Ángeles el 2 de diciembre de 1962.

UN DíA COMO HOY, 1 DE NOVIEMBRE

1973: Von Joshua, Licey, batea de 4-3, un jonrón para que su equipo ganara 1-0 a las Águilas en el estadio Cibao ante 8,826 aficionados. Doug Rau fue el ganador.

1982: Muere en Santo Domingo el deportista Rodolfo Bonetti Burgos (Birrito) uno de los grandes pioneros y propulsores del béisbol dominicano.

2005: Israel Alcántara, de los Leones del Escogido, en el Estadio Quisqueya, le conecta a Mártires Franco, de los Gigantes del Cibao, su jonrón 50 de por vida, quinto jugador en llegar a esa cantidad de jonrones en la LIDOM.