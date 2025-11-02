Satchel Paige hizo historia con los Dragones de Ciudad Trujillo

Satchel Paige, integrante de los Dragones de Ciudad de Trujillo. ( FUENTE EXTERNA. )

"Estar con una mujer toda una noche no perjudica a ningún pelotero profesional. Lo que sí le hace mucho daño es pasarse toda la noche buscándola." Casey Stengel “

Leroy "Satchel" Paige gustaba mucho de jugar para el público; con su particular manera de lanzar llenaba los parques, por lo que era contratado por diferentes equipos para asegurar el espectáculo.

A lo largo de los años su fama crecía, pero siempre mantuvo su principal objetivo: jugar en las ligas mayores, sueño que se hizo realidad el 9 de julio de 1948 a la edad de 42 años, cuando debutó con los Indios de Cleveland, siendo así el debutante de mayor edad en la historia.

Según la leyenda, el propietario de los Indios, Bill Veeck, quiso probar a "Satchel" antes de contratarlo: puso un cigarrillo en el suelo a manera de home, y Paige debería lanzar sobre él. "Satchel" solo erró uno de cinco lanzamientos.

En 1937 el equipo de la Ciudad de Trujillo fue uno de los mejores en la historia del béisbol dominicano y contató las grandes figuras de las Ligas Negras Satchel Paige, Joshua Gibson y Cool Papa Bell unieron fuerzas con los grandes cubanos Silvio García y el mánager Lázaro Salazar para formar un line-up increíble con los Dragones.

El dictador Rafael Trujillo pensó que un gran equipo de béisbol fortalecería su popularidad, cambió el nombre de la ciudad de Santo Domingo por Ciudad Trujillo y quería el mejor equipo de béisbol.

El doctor José Enrique Aybar, estuvo a cargo de Los Dragones y le pagó a Paige $ 30,000 dólares para reclutar para Trujillo a tantos jugadores de ligas negras como pudiera.

Se suponía que Paige se llevaría $ 6,000 para él y utilizaría el resto para traer a otros jugadores. Algunas historias contadas por Paige dicen que estuvo de acuerdo a punta de pistola.

Busco jugadores de su conjunto

Paige trajo a cinco compañeros de equipo del Pittsburgh Crawford que incluyó a Sam Bankhead y Bell más Gibson. El club también contó por el puertorriqueño Orlando –Perucho- Cepeda.

A diferencia de hoy, la Liga Dominicana no era un circuito invernal. Los propietarios de la Liga Negra prohibieron a los jugadores que dejaron sus equipos, pero no les impidió dirigirse al Caribe.

Al igual que la historia de muchas ligas negras, hay otra historia sobre por qué los jugadores vinieron a la República Dominicana para jugar. Este involucró al dueño de los Crawfords, Gus Greenlee, que había incumplido con los salarios de los jugadores. Qué historia es la verdadera, quién sabe. Pero lo que es seguro es que este conjunto de 1937 le ganaría a cualquier equipo en la historia.

Los Dragones ganaron el título con Paige logrando dos victorias. Paige lideró la liga con récord de 8-2. Joshua Gibson promedió .453 y Cool Papa Bell jugó en una variedad de posiciones como nadie lo había hecho.

Un día como hoy, 2 de noviembre En 1947: Oscar Mir Flores, de los Tiburones de Aguadilla, blanquea 3-0 a los Cangrejeros de Santurce en su segunda salida en el béisbol de Puerto Rico. Mir Flores fue uno de los tantos peloteros dominicanos que jugaron como refuerzos en el Caribe.

En 1961: En México, la selección de béisbol de República Dominicana derrotó a Costa Rica 7-4 en la XII Serie Mundial de Béisbol Amateur celebrado en el parque Delta.

En 1978: La Liga Dominicana de Béisbol Profesional (Lidom) y la Federación de Peloteros Profesionales llegan a un acuerdo para poner fin a una amenaza de huelga en el torneo.