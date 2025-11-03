Hasta que no se den las manos no se puede cantar victoria

Los Dodgers de Los Ángeles, campeones revalidando el título de la Serie Mundial de 2025, junto con los dueños e integrantes del equipo, posan para una foto grupal tras derrotar a los Azulejos de Toronto en el séptimo juego de la Serie Mundial en Toronto, Canadá, el 1 de noviembre de 2025. ( EFE/EPA/EDUARDO LIMA )

La Serie Mundial de 2025, conquistada por los Dodgers de Los Ángeles en un taquicárdico séptimo juego ante los Blue Jays de Toronto, dejó celebraciones y dedicatorias que recordaron la célebre frase de Yogi Berra: "El juego no se acaba hasta que no termina".

Lo que sí es una verdad indiscutible es que los Dodgers del 2025, con Yoshinobu Yamamoto (Jugador Más Valioso de la Serie Mundial) y Shohei Ohtani entran en los grandes equipos.

Muchos citan a los Yankees de Nueva York de 1927 (110-44), el único equipo en mantenerse en primer lugar toda la temporada y ganar la Serie Mundial hasta que los Medias Blancas de Chicago (99-63) hicieron lo mismo en 2005.

En 2001, los Marineros de Seattle tuvieron una marca de 116-46, pero perdieron en los playoffs.

En 1954, los Indios de Cleveland lograron una marca de 111-43, la mejor de la Liga Americana, pero fueron derrotados y barridos en la Serie Mundial por los Gigantes de Nueva York, gracias a la atrapada de Willie Mays. Aun así, los Indios fueron el mejor equipo, excepto en esos cuatro juegos.

En 1906, los Cachorros de Chicago tuvieron una marca de 116-36, la mejor de la temporada en las Grandes Ligas, pero perdieron la Serie Mundial en seis juegos contra sus rivales de la misma ciudad, los Medias Blancas.

En cuanto a equipos multianuales, probablemente los Yankees de Nueva York de 1936-1939 fueron los mejores, aunque también se podrían mencionar a los Cubs de 1906-1908, los Medias Rojas de Boston de 1915-1918, los Yankees de 1926-1928, los Atléticos de Filadelfia de 1929-1931.

También, los Cardenales de 1942-1946, los Yankees de 1949-1953, los Atléticos de Oakland de 1972-1974, los Orioles de Baltimore de 1969-1971, los Bravos de Atlanta de 1991-1996 y los Yankees de 1996-2000. Y quizás un par más.

Prepárenle su nido a los Dodgers de Los Angeles campeones de 2024 y 2025.

Un día como hoy, 3 de noviembre 1957: Dick Stuart, Águilas Cibaeñas, consigue un sencillo en cuatro turnos en San Pedro de Macorís, viendo cortada en cuatro su racha de jonrones en juegos seguidos. 1979: Los Tigres de Licey sufren su séptima derrota en forma consecutiva al ser derrotados 10x9, en 12 episodios por las Águilas Cibaeñas. Juan Arias fue el pitcher ganador y Ángel Torres el derrotado. 2011: Falleció a las 2:45 de la madrugada el ex jugador de Grandes Ligas Mateo Rojas Alou, en el Centro de Medicina Avanza (Cedimat) donde estaba ingresado desde hace varios días.