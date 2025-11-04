Dodgers y Blue Jays, perspectivas distintas

Los aficionados juegan con una pelota de béisbol gigante mientras esperan el inicio del desfile de celebración del campeonato de la Serie Mundial de los Dodgers de Los Ángeles en Los Ángeles, California, EE. UU., el 3 de noviembre de 2025. ( EFE )

La casa de apuestas DraftKings ya coloca a los Dodgers como favoritos para ganar la Serie Mundial de 2026 con +370. Garantiza 47 dólares por cada 10 que se juegue. A los Blue Jays los ubica de décimo con +2000, con dividendos de 210 dólares por cada 10 invertido.

Más allá de lo complicado que resulta pronosticar en béisbol, por las tantas variables que inciden en un partido –ni decir para llegar a la final- las bancas parten de que en Los Ángeles no solo hay un gran núcleo bajo control por largo plazo, sino que existe un talonario abierto y una ingeniería financiera para ir por las piezas que puedan faltar.

Si bien en Toronto ha habido pruebas tangibles recientes de que la familia Rogers está dispuesta a ser agresiva (fue serio postor por Ohtani y Soto) no está claro que pueda tras un talento que fue clave para regresar al Clásico de Otoño 32 años después.

En Canadá la interrogante número uno es Bo Bichette. El torpedero ingresó el domingo a la agencia libre y su valor está en las nubes. Jugador franquicia que fue tomado en la primera ronda del draft de 2016, tiene 27 años, viene de ganar US$11.2 millones, pero su papel desequilibrante en el gran año de los Azulejos ha disparado su valor.

¿Cuánto cuesta?

CBS Sports lo coloca como el cuarto agente libre más cotizado tras Kyle Tucker y Alex Bregman. Diversas fuentes colocan el contrato que buscaría entre 180 hasta 300 millones de dólares, esta última una cifra que puede complicar el negocio.

Los clubes de mercados grandes como Dodgers, Yankees, Red Sox o Mets trabajan a corto. El resto de la liga está sujeta a otros presupuestos.

Bichette, en 139 partidos, lideró el conjunto en imparables (181), dobles (44), carreras remolcadas (94), bases alcanzadas (281) con un OPS de .840. Perseguía el tercer liderato consecutivo en hits en la Liga Americana cuando una lesión en la rodilla izquierda lo sacó de los playoffs hasta la Serie Mundial.

Allí, a pesar de sus limitaciones para correr, fue utilizado en la intermedia y se fue de 26-8, incluyendo el jonrón en ese séptimo juego que puso a soñar a la afición del club con el tercer cetro.

La plantilla del equipo costó 255.2 millones en 2025. Para 2026 ya hay compromisos por 193 millones, lo que deja un colchón importante para salir al mercado y atar piezas pendientes en casa.

Chris Bassitt, Max Scherzer, Shane Bieber y Seranthony Domínguez también son agentes libres. Kevin Gausman, Daulton Varsho y George Springer lo serán tras 2026. La directiva de Rogers, liderada por el presidente Edward Rogers, ha demostrado estar ansiosa por invertir.