El día que el mercado negro nació ocurrió con Trujillo presente en el palco presidencial

Los partidos de Licey-Águilas son los que generan más expectativas en la liga dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

"El sabio no dice lo que sabe, y el necio no sabe lo que dice." Anónimo “

El tema del mercado negro vuelve a la palestra en el torneo 2025-26, pero sólo se hace sentir la demanda en los juegos de Águilas-Licey y Escogido-Licey, los demás juegos se celebran en estricta intimidad familiar en el Estadio Quisqueya.

El 23 de octubre de 1955, día inaugural del Estadio Trujillo nació el mercado negro con el Jefe, con el tirano Trujillo presente en el palco presidencial y fueron apresados en la parte frontal 13 revendedores de boletas, donde dos de ellos lograron evadir las responsabilidades penales, uno por ser menor de edad, quien fue enviado al tribunal tutelar de menores, y el otro, una persona con discapacidad de nombre Marcelino Tavárez, desconocido en Ciudad Trujillo, pero muy popular en Higüey, donde lo apodaban La Verónica, según la crónica policial del cotidiano El Caribe.

La Policía Nacional, al mando del coronel Federico Fiallo, tenía su destacamento en el estadio, y lo atrapó con dos entradas de preferencia, siendo sometido a la justicia.

La Verónica alegó en el tribunal, que "eso no es prueba suficiente señor juez para yo ser condenado". Y agregó: "Esas dos boletas me las entregó un señor para que se las guardara", y sazonó su defensa con unos artificios dramáticos que provocaron la risa de los presentes y del juez José Reyes Santiago.

La Verónica fue descargado por insuficiencia de pruebas.

Cuando el general Persio Lugo y Lugo (La Salsa) realizaba sus efectivas redadas en el Estadio Quisqueya contra los revendedores, y alguien se les fugaba, "El Jurey", EPD, un pionero del mercado negro nos decía "se le salvó como La Verónica".

¿Y que pasó con los otros once?

Fueron condenados al pago de una multa de RD$ 20.00.

El mercado negro es un virus que no tiene cura y ese mal necesario lo padecemos en todos los eventos.

UN DÍA COMO HOY, 5 DE NOVIEMBRE 1958: Las Águilas Cibaeñas blanquean 7x0 a los Tigres del Licey, donde el lanzador estadounidense Bennie Daniels permitió 3 hits. Fue la primera blanqueda en el estadio Leonidas Radhamés hoy Cibao. El pitcher derrotado fue Bob Gibson.

1960: Los Tigres del Licey derrotan 5x1 a las Águilas Cibaeñas, donde Guayubín Olivo, La Montaña Noroestana ponchó 13 por segunda ocasión en su carrera.

1972: El lanzador derecho Virgilio Barrientos, de los Tigres de Licey, permite un hit de George -El Cachimbo- Foster en el primer episodio, en la blanqueada 6x0 a las Águilas Cibaeñas. Barrientos retiró 20 en línea. En un encuentro entre leyendas de los Cardenales de San Luis, Albert Pujols dirigió a los Leones del Escogido a una victoria por 2-1 sobre las Águilas Cibaeñas, capitaneadas por Yadier Molina, en un partido de la Liga Dominicana. Es la primera vez que ambos se enfrentan desde que se convirtieron en entrenadores en las ligas invernales tras su retiro como jugadores. b