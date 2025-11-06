Miguel Ángel Sanó tras marcas de jonrones y remolcadas

Miguel Sanó, de las Estrellas Orientales, recorre las bases luego de disparar su séptimo jonrón de la campaña, el cual se lo conectó a César Valdez, de los Tigres del Licey en el partido que ganó el conjunto verde 11-6 en 11 entradas, el martes 4 de noviembre de 2025. ( CORTESÍA ESTRELLAS ORIENTALES )

En los primeros 13 juegos de las Estrellas Orientales, el poderío ofensivo de Miguel Ángel Sanó está enseñando que busca imponer marcas de jonrones y carreras impulsadas en la Liga Dominicana.

Sanó en 50 turnos al bate, colecciona 17 hits, 7 de ellos jonrones y 18 carreras remolcadas.

Víctor Díaz, es el único jugador en la historia del béisbol dominicano con 50 carreras remolcadas en una campaña, ocurrió a en la temporada 2008-09.

Desde el inicio de los torneos profesionales en 1951, tres jugadores han compilado 50 ó más carreras: Alonzo Perry, 53 en 1953; Jim Beauchamp, 51 en 1970-71 y Díaz, 50.

Otros récords en poder de Díaz, es el de jonrones con 17 en el 2008-09 y el de ponches recibidos con 71 en esa misma estación.

Víctor Díaz quebró el récord de jonrones de la Liga de Béisbol de la República Dominicana con su número 15 en el segundo episodio del encuentro dominical en el que los Cangrejeros de Santurce derrotaron 4-3 a las Águilas Cibaeñas en el estadio Hiram Bithorn, dejó atrás la marca que compartía con Dick Stuart (1957-58, Águilas Cibaeñas y Freddy García, 1998-99 con los Leones del Escogido).

Díaz mandó la esférica sobre la verja a una recta que le sirvió el lanzador abridor de los Cangrejeros, el zurdo Shane Youman.

La mayor cantidad de jonrones de Díaz eran siete en el 2007-08. En el 2008-09 el toletero de las Águilas e hijo del Choby Díaz, se hizo dueño del récord de todos los tiempos. En 49 partidos, agotó 195 turnos para una frecuencia de un cuadrangular cada 11.4 turnos al bate. En la temporada 2009-10, la caída de Díaz fue estrepitosa y en 134 turnos apenas consiguió un cuadrangular.

La caída: Víctor Díaz luego de sus 17 jonrones, al año siguiente 2009-10, disparó uno en 134 turnos.

Freddy García cuando igualó la marca de jonrones de Stuart en 1998-99 se proyectó como el próximo gran productor de películas de vueltas completas.

Al año siguiente 1999-00, García disparó un jonrón en 60 turnos y su carrera finalizó sin pena ni gloria con un total de 23 de por vida.

Ralph Bryant, quien amenazó el récord de Stuart con 13 con el uniforme de los Leones del Escogido en 1986-87, al año siguiente con el mismo equipo rojo disparó 4.

La primera gran producción de jonrones en una temporada la consiguió Pedro Formental con las Águilas Cibaeñas en 1951 con 13.

Finalizó su carrera con los Tigres de Licey en la temporada 2013-14, donde apenas vio acción en 8 partidos. En sus últimas tres campañas en la Lidom disparó 8 jonrones. De por vida Díaz, bateó .276, con 40 jonrones, 138 remolcadas.

Un día como hoy, 6 de noviembre

1983: Los Azucareros del Este se imponen 6x5 sobre los Tigres del Licey, donde Rafael Landestoy se estafó su base 100 de por vida, uniéndose a Miguel Diloné y Mateo Alou con cien o más hurtos en la LIDOM.



