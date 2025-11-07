Los Tigres del Licey cumplen 118 años tocando los dinteles del sótano

"La vida a veces, resulta más fácil cuando aprendes a interpretar silencios en lugar de pedir respuestas." Anónimo “

El Club Atlético Licey celebra hoy "tan pronto vio asomar el sol" su 118 aniversario viviendo en una habitación conocida como el sótano, muy lejos por el momento de aspirar al confort de la casa de Alofoque con récord de 4-7 en una situación precaria en el vigente campeonato Juan Marichal de béisbol invernal dominicano.

En las oficinas, en el clubhouse y hasta en el terreno, nadie quiere hablar del momento crítico en que se encuentra el bengalés, sin embargo Matilde Dargam, una azucena en la rama femenina del centenario club, tiene la esperanza de que todo cambiaría a partir de esta noche fecha en que el "Glorioso" festeja un aniversario más de su fundación.

Miguel Guerra y Miguel Ángel Fernández recibirán la luz de la esperanza, con la presencia y el recuerdo eterno de Monchín Pichardo, Tancredo Aybar, Pepe Busto, Manuel Alsina, Ramón Naranjo, Johnny Naranjo, Miguel Heded, José Antonio Ubeda, Federico González, Ino Espósito, Mimió Borrás, Israel Jiménez, Frank Salvucci, Lope Balaguer, María Natalia Reyes y Olivita Pina,

Desde el Primer Campeonato Nacional que se inauguró el 16 de agosto de 1912, organizado por la Liga Nacional de Béisbol que presidía Ignacio Guerra, entre Licey, Nuevo Club y Ozama, la calidad y el orgullo fue el norte de esta franquicia, por eso no había rivales para el Licey, lo cual originó un "parto provocado" al fundirse los equipos San Carlos, Los Muchachos y Delco Lite, dando lugar con peloteros "escogidos" de esos tres al nacimiento del "Escogido" el 21 de febrero de 1921.

En 1929, el Licey, en el Hipódromo de La Primavera, ubicado en la calle Hermanos Deligne, en la serie final disputada con el Escogido, dio origen al grito de guerra que hoy los liceístas y los adversarios del Licey enarbolan en cada partido: ¡Licey campeón!

Tomando el ritmo de la canción "Mariposita de Primavera", del Trío Matamoros, el cronista y árbitro Sergio Vicioso compuso esta canción: "Vengo del play de La Primavera de ver un juego fenomenal, donde el gran brazo del as Bragaña al Escogido supo anular. Corre Pilindo busca a Díhigo, a Bejarano, Moncho y Baró, para que lloren junto contigo esta derrota del Escogido sufrida en manos del gran campeón. Es una gloria para Titico, Arango, Folknes y Calderón, para el Bambino ya que han podido, al derrotar al Escogido, gritar mil veces ¡Licey campeón!".

Licey cumple hoy 11 8 años de gloria y orgullo, fundado en el seno de una reunión que tuvo lugar a partir de las 7:30 de la noche del jueves 7 de noviembre de 1907, en la residencia de Don Vicente María Vallejo, ubicada en la calle El Conde No. 85.

Un día como hoy; 7 de noviembre En 1976, por primera vez en la historia fue celebrado un partido oficial fuera de las ciudades de las sedes tradicionales. En La Vega chocaron las Estrellas Orientales y el Licey, con un triunfo para los paquidermos 6x4, anotándose el triunfo Joaquín Andújar, y Pedro Guerrero lideró el ataque ofensivo con dos tiples y un doble. En 1986, las Águilas Cibaeñas derrotan 5-4 al Licey, pero luego la Liga de Béisbol anuló el resultado por el uso indebido del jardinero Benny Distefano. En 1987, en el estadio Tetelo Vargas, las Águilas Cibaeñas derrotan 9x2 a las Estrellas Orientales, donde Miguel Diloné impone una marca de 700 sencillos, con un rodado al cuadro ante los envíos del pitcher Allan Fowlkes. En el 2000, Rafael Furcal es electo Novato del Año de la Liga Nacional. En el 2005, los Tigres del Licey derrotan 9-8 a los Gigantes en el Julián Javier donde el ataque azul lo encabezó Henry Rodríguez con dos jonrones y dos sencillos en 4 turnos y 6 vueltas remolcadas. En el 2007, los Gigantes del Cibao derrotan 6x5 a los Tigres del Licey y le marchitan la celebración de su centenario. Bryan Peña bateó de 5-4 y Brad Nelson jonrón y single. En el 2012, los Gigantes del Cibao derrotaron 15x13 a los Leones del Escogido, en el Estadio Julián Javier para un total de 28 vueltas.