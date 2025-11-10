El Platino de Tatis Jr. o cómo redondear un año

Fernando Tatis Jr., lleva dos Guantes de Oro y dos de Platino en las últimas tres temporadas. ( AFP )

En la ecuación sabermétrica para calcular las victorias sobre jugador reemplazo (WAR) de Baseball-Reference, el receptor recibe la más alta puntuación (+9), seguido del torpedero (+7) y el jardinero central (+2.5). Las esquinas de los jardines son castigadas con -7.

Estar en ese rincón del right field, por allí por donde llegan mayormente los contactos de la minoría de bateadores zurdos y los derechos con habilidad para colocar la pelota por la banda contraria, Fernando Tatis Jr. ha demostrado desde que fue enviado en 2023 que tiene unas condiciones defensivas que rompen el molde.

El Guante de Platino que se le otorgó el viernes y que pronto llegará a la vitrina de su hogar en Juan Dolio viene a certificar lo que las métricas más finas repiten. Que no importa donde lo coloque el dirigente, su aporte con el guante puede marcar la diferencia. Ese tres campañas colecciona dos Guantes de Oro y dos de Platino.

En un año donde Tatis Jr. jugó la mayor cantidad de partidos (155) desde que irrumpió en la MLB en 2019, no bateó para .300 (finalizó con .268), tampoco superó la treintena de jonrones (25), ni produjo el centenar de carreras (71) y su OPS fue el 35 de la liga (.814).

Sin embargo, el dueño de un contrato de 340 millones de dólares tuvo en la defensa el aporte para redondear una campaña en que le dejó como el décimo jugador de posición en toda la MLB medido por WAR en la versión de FanGraphs con 6.1.

El premio a los datos y a la percepción

Rawlings, fabricante de herramientas deportivas, patrocina el Guante de Oro y el de Platino. De los nueve ganadores del primero los fanáticos votan por uno en cada liga para recibir el segundo, desde 2011. En 2013, Rawlings agregó al menú para votar el índice estadístico identificado como SDI (SABR Defensive Index), diseñado y alimentado por la Sociedad Americana para la Investigación del Béisbol (SABR en inglés).

Con Tatis Jr., el soberano y las complejas métricas se ponen de acuerdo, más allá de lo espectacular que luce el quisqueyano al atrapar batazos que parecen fuera del alcance.

Este 2025, solo el receptor Patrick Bailey (17.4) tuvo una puntuación mayor en el SDI que los 16.3 de Tatis Jr. Consultar otras fuentes no hace más que ratificar lo alto que puntea el petromacorisano.

La herramienta DRP o carreras prevenidas con la defensa de Baseball Prospectus pone a Bailey (Gigantes) a la cabeza en todo el béisbol con 24 y Tatis de segundo con 17, con este último habiendo jugado 270 episodios más. Un año para estar más que satisfecho.