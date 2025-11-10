Conteo de bolas y strikes está en bajo nivel

Arbitros dominicanos previo a un partido en la Liga Invernal Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

"Cuando decimos que todo tiempo pasado fue mejor, condenamos el porvenir sin conocerlo..." Francisco de Quevedo “

El recuadro que nos presenta la televisión para mostrar el conteo de bolas y strikes está dejando mal parados por su inconsistencia a los árbitros del pentágono.

Por los gestos, los lanzadores y mánagers lo que usualmente tienden a discutir en los juegos con los árbitros son las llamadas que los primeros mencionados entienden son erróneas. Que las cosas no anden bien en un capítulo tan importante, donde los pitchers son vigilados, es para tomar apuntes.

Esta temporada joven en las llamadas de bolas y strikes hay mucha incongruencia y los ponches cantados son la mejor prueba.

Sin temor a equivocarnos, el arbitraje ha sido muy deficiente como siempre y eso debe revisarse.

La inconsistencia

Los árbitros del home plate no tienen establecida una zona fija, la cantadera de bolas y strikes a mí me sorprende a veces cuando tú comparas el mismo pitcheo cantado es todo lo contrario. Una diferencia que llama la atención y es preocupante.

Ahí es que comprobamos que las llamadas han sido inconsistentes para todos los equipos.

Ocurre con mucha frecuencia que a un bateador el umpire del plato le marca como strike un lanzamiento en una zona determinada del pentágono, y tan rápido como al pitcheo siguiente, le canta como bola a un lanzamiento en la misma zona.

Esa es una situación que desconcierta tanto al bateador como al pitcher, porque si ambos supieran a dónde es que le gustan al árbitro de manera consistente, los dos pueden establecer un plan.

Prenda su televisor y siga bolas y strikes de acuerdo al recuadro y tendrá la respuesta: inconsistencia.

Un día como hoy 1962: Amado Samuel, con los Leones de Ponce, tiene promedio de .312.

1985: Miguel Diloné, Águilas, dispara sencillo ante los envíos de Tom Brennan, el 700 de su carrera.

2003: Félix José, Estrellas, le conecta a Mike Saipe el jonrón 50 de su carrera.