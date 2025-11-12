Las apuestas: un mal que es hermano gemelo del béisbol

"Nada se olvida más despacio que una ofensa y nada más rápido que un favor." Martin Luther King Ministro y activista bautista “

La Liga Dominicana de Béisbol ha estado en alerta máxima con los apostadores y logró cortar de raíz a jugadores y árbitros que intentaron cruzar la línea.

La Lidom enfrentó con mano dura, y el doctor Leonardo Matos Berrido, en su momento, jugó un papel al estilo del juez Landis, sacando las manzanas podridas y evitó los escándalos.

Las apuestas han sido un problema para el béisbol desde sus inicios como deporte recreativo hasta la actualidad, con jugadores rodeados de apuestas deportivas legalizadas. Pero el primer gran escándalo relacionado con las apuestas tuvo lugar en la segunda temporada de la Liga Nacional.

Los Louisville Grays de 1877 marchaban imparables, liderando cómodamente el circuito de seis equipos con una ventaja de cuatro juegos el 13 de agosto.

Sin embargo, solo ganaron uno de sus siguientes 12 partidos, perdiendo así el primer lugar. Casi al mismo tiempo, el dueño del equipo, Charles Chase, comenzó a recibir informes de que sus jugadores recibían y enviaban telegramas con conocidos interesados en las apuestas.

Finalmente, Chase convocó a todos sus jugadores y les exigió leer todos sus telegramas; negarse a hacerlo implicaría una admisión de culpabilidad. Solo un jugador se negó: el campocorto Bill Craver, quien ya había sido expulsado de un equipo por amañar partidos.

Otros tres miembros de los Grays cedieron ante la presión de Chase y confesaron. Entre ellos se encontraban el lanzador Jim Devlin, quien en 1877 se convirtió en el primer y único jugador de las Grandes Ligas en lanzar todas las entradas de su equipo en una temporada; el jardinero George Hall, uno de los mejores bateadores del béisbol y Al Nichols, un jugador polivalente que se unió a los Grays a mitad de temporada.

Los tres, junto con Craver, fueron expulsados del equipo; poco después, la Liga Nacional los vetó a todos, impidiéndoles volver a jugar en las Grandes Ligas.

Un día como hoy, 12 de noviembre 1978: Joaquín Andújar, lanzador de los Leones del Escogido, dispara jonrón, pero perdió 4x3 de los Tigres de Licey.

1994: Ramón –Pintacora- de los Santos, de los Tigres de Licey, realiza su aparición 300 en la Liga Dominicana, al retirar al bateador Doug Frabel, de las Águilas Cibaeñas con un fly al jardín central.