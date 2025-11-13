Preocupa la anemia crónica de la ofensiva de los Tigres del Licey

"La vida nos desafía para que podamos aprender de ella." Anónimo “

Luego de 17 juegos jugados los Tigres del Licey con registro 7-10 comienza a preocupar a sus seguidores, porque el conjunto que llega a la mitad de calendario, 25 juegos, jugando por debajo de .500 se le hace difícil lograr el visado para el Todos Contra Todos.

Hay que quitarse la cachucha y reconocer que las Águilas Cibaeñas con 12-3 se están riendo en lo alto del Monumento.

Las esperanzas del Licey están cifradas en la amenaza de entrada de Ronny Mauricio y Miguel Andújar, y la anemia va en aumento con el menú de roquetes que están recibiendo.

Recordamos hoy a Greg Brock, inicialista de los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya-Juan Marichal. Bateó de 5-5, con 3 jonrones, es el más grato recuerdo de ese campeonato 1981-82 donde el Licey en la serie regular terminó en el sótano con 16 victorias y 44 derrotas.

En el torneo 1981-82, los Tigres tenían en nómina a refuerzos del calibre de Greg Brock, 1B; Mike Scioscia, C; Jerry Dybzinski, SS; Mickey Hatcher, OF; Paul Householder, OF, los lanzadores Dave Stewart, Charlie Liebrandt, Ted Power, Lee Smith, Rickey Wright, Rick Rodas y Steve Shirley.

Esa pléyade de refuerzos fue despachada por Monchín Pichardo, presidente del Licey, al no ponerse de acuerdo con el presidente de la Liga de Béisbol, licenciado Manfredo Moore, sobre puntos estatutarios.

El 13 de noviembre, Greg Brock se fue de 5-5, con tres jonrones, y remolcó 8 carreras, en un juego donde las Águilas ganaron 12-8, con la que igualó la marca de más jonrones en un partido, convirtiéndose en el primer importado que logra esa hazaña, imponiendo además el récord de más carreras empujadas en un partido. Alcanzó quince bases para imponer otra marca.

¿Cómo bateó Greg Brock?

Primer episodio, hit remolcador a José de León. Cuarto inning, jonrón a José de León. Sexto inning, jonrón a De León. Séptimo episodio, jonrón bases llenas a Kevin Hackey y en el noveno, doble impulsador a Randy Martz.

Un día como hoy; 13 de noviembre 1974: En el Estadio Cibao, los Tigres de Licey, derrota 8x0 a las Águilas Cibaeñas, el primera base de los felinos Bruce Bochte dispara jonrón, doble y dos sencillos e impulsa siete carreras para empatar la marca nacional impuesta por Bert Haas en 1952 e igualada por Winston Llenas y César Cedeño. Charlie Hough laboró en 8 episodios y de anotó la victoria. 1986: Rufino Linares conectó un sencillo en cinco turnos en la victoria del Escogido 7-6 sobre las Estrellas, donde llegó a 1,001 turnos y 304 hits. 1988: Miguel Diloné, de las Águilas, dispara su hit 822 de su carrera en el noveno episodio, frente a los envíos del lanzador César Mejía. Las Águilas le ganaron al Escogido 7-0. 1994: Quilvio Veras, segunda base de las Águilas Cibaeñas, bateó para el ciclo. En 1996, los Indios de Cleveland cambiaron al lanzador Julián Tavárez y a los infielders José Vizcaíno y Jeff Kent a los Gigantes de San Francisco a cambio del antesalista Matt Williams. 1999: Carlos Peña, Tigres del Licey, dispara su primer hit en la Liga Dominicana, un jonrón en el estadio Quisqueya al lanzador zurdo Efraín Valdez de los Pollos del Cibao. En ese torneo fue su único cuadrangular. 2002: Los Gigantes de San Francisco designan al ex manager de los Expos de Montreal, Felipe Alou, para reemplazar a Dusty Baker como su nuevo capataz. 2021: Francisco Peña pegó cuadrangular con uno a bordo, Leury Taveras bateó de 5-3, y las Águilas Cibaeñas retornaron al primer lugar con un triunfo 9- 2 carreras, al compás de 14 imparables sobre las Estrellas Orientales en el estadio Cibao.