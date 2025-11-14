Greg Brock y su hazaña de jonrones inolvidables

Greg Brock jugó para los Dodgers y Cerveceros en las Grandes Ligas. ( FUENTE EXTERNA )

""Cuando alguien intente juzgar tu camino, préstale tus zapatos"" Anónimo “

El 13 de noviembre de 1991, Greg Brock, de los Tigres de Licey, bateó de 5-5, con tres jonrones, y remolcó 8 carreras, en un juego donde las Águilas ganaron 12-8, con la que igualó la marca de más jonrones en un partido. Se convirtió en el primer importado que logra esa hazaña, imponiendo además el récord de más carreras empujadas en un partido. Alcanzó quince bases para imponer otra marca.

¿Cómo bateó Greg Brock?

Primer episodio, hit remolcador a José de León. Cuarto inning, jonrón a De León. Sexto inning, cuadrangular a De León. Séptimo episodio, vuelacercas con las bases llenas a Kevin Hackey y en el noveno, doble impulsador a Randy Martz.

El 14 de noviembre, el Licey masacró el pitcheo oriental con pizarra de 15-2, donde Brock se fue de 4-4, con par de jonrones, un doble, un sencillo y remolcó siete carreras. Impuso marca de más hits en dos juegos con nueve, desglosados en 5 bambinazos, dos dobles y dos sencillos. Estableció récord de bases alcanzadas en dos encuentros con 26, y empató con Winston Llenas el récord de cinco bambinazos en dos desafíos.

¿Qué pitcher detuvo el Tsunami Brock?

El 15 de noviembre, en el estadio Quisqueya, en un enfrentamiento de los eternos rivales, Licey y Escogido, subió a la lomita por los melenudos Oscar Brito, y en el primer turno dominó a Brock con plegaria al bosque central, para ponerle fin a la seguidilla de nueve hits en fila india. Los Leones se alzaron con la victoria por la vía de la blanqueada, 7-0, y Brock ligó un hit en cuatro citas en el pentágono.

UN DÍA COMO HOY 14 DE NOVIEMBRE

1959: El Escogido logra su décima victoria consecutiva al derrotar al Licey 4x2. Stan Williams ponchó a 13 en los 9 innings que laboró y ganó.

1998: Los Indios de Cleveland intercambian al lanzador Julián Tavárez y a los jugadores de cuadro José Vizcaíno y Jeff Kent con los Gigantes de San Francisco a cambio del bateador de poder en tercera base Matt Williams.

1997: Larry Walker, de los Colorado Rockies, es nombrado Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, convirtiéndose en el primer canadiense en recibir este honor. Walker, quien bateó .366 con 49 jonrones y 130 carreras impulsadas, culmina una gran semana para Canadá. A principios de la semana, Roger Clemens, de los Toronto Blue Jays, y Pedro Martínez, de los Montreal Expos, ganaron cada uno el premio Cy Young.

2001: Luis Pujols, mánager de los Leones del Escogido, renuncia a su posición, en el momento que la tropa escarlata tenía récord de 6-14. Lo sustituyó Arturo De Freites de forma interina.