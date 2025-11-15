Los refuerzos por un mes en LIDOM no crean idolatría

"La actitud es el pincel con el que la mente colorea nuestra vida. Nosotros elegimos los colores" Anónimo “

El torneo de béisbol otoño-invernal, edición 2025-26 dedicado a Juan Marichal, comenzó a sentir la partida de los primeros jugadores importados que pasan sin penas, ni glorias, a cumplirse el primer de acción.

Los seis equipos han tenido que adaptarse a este nuevo esquema de importaciones que no siembra la zapata y hace crecer la idolatría en la afición.

Si nos tocase confeccionar una alineación de importados dominarían los refuerzos del pasado.

Receptor: Orlando McFarlane. Águilas Cibaeñas 1963-64 y 1964-65, líder de jonrones en ambas ocasiones con 10 y 8, respectivamente. Bateó para promedio de .270, con 62 carreras producidas.

Primera base: Alonzo Perry, El Príncipe Azul, brilló en los campeonatos de verano como en la otoño-invernal. De por vida, bateó .310, 49 jonrones. Su estancia en la liga se prolongó por ocho (8) campañas, desde 1951 hasta 1959, jugando siete estaciones con Licey y una con las Estrellas.

Segunda base: Rennie Stennett militó tres torneos con las Águilas Cibaeñas donde registró promedio de .336. Su mejor cosecha fue en 1974-75, bateó para .335, con 29 anotadas y 28 producidas. En 1976-77 promedió .364, producto de 48 hits en 132 turnos, empujó 20 y anotó 18.

Tercera base: Tim Wallach, en dos estaciones con los Leones del Escogido (1980-81 y 81-82), promedió .280, con 11 jonrones, 25 dobles, remolcó 59 y anotó 58. A la defensa, sentó cátedras.

Torpedero: Jerry Dyzinsky, por su extraordinaria defensa es digna de valorarse. Militó con el Licey, y fue seleccionado como Jugador Más Valioso en la temporada 1979-80, gracias a su impresionante juego defensivo (sólo cometió tres errores en la vuelta regular), aunque registró un anémico promedio de bateo de .220.

Jardinero: Ralph Garr reforzó a las Estrellas Orientales en cuatro temporadas. Lo que hizo en la pelota criolla es sencillamente irrepetible.

Su promedio de bateo más bajo fue .387, y en dos oportunidades tuvo un average por encima de .400. En sus primeras tres campañas entre 1969 y 1972, lideró el circuito en bateo con averages de .387, .457 y .388; en hits con 79, 105, 88 y en carreras anotadas con 37, 58 y 39, además de encabezar dos veces el encasillado de bases robadas con 23 en ambas ocasiones, en 1969-70 y 1970-71, y en una ocasión, el apartado de triples con 6, en 1971-72.

En total, su promedio de bateo en cuatro temporadas fue de .412, hazaña sin precedentes en el béisbol criollo para un jugador con la cantidad de turnos que agotó Garr (735).

Jardinero: Omar Moreno, panameño que vio acción en la pelota dominicana durante 7 temporadas, 6 con las Águilas Cibaeñas, de 1975 a 1984 y una con los Tigres del Licey en 1985-86. Fue líder bateo (1977-78, .345) y cuatro veces bateó sobre .300. Su promedio de por vida en el béisbol criollo es de .315.

Jardinero: Ken Landreaux, en vista de la existencia de muchos candidatos como Ralph Bryant, Adrian Garret, Gary Mathews, Rick Davis, Eric Byrnes hizo difícil la elección. Promedio de .347, compilado en dos temporadas, la primera con el Licey (1978-79) y la otra, con las Águilas Cibaeñas (1980-81).

Designado: Eric Byrnes es un candidato de peso por sus cinco campañas con el Licey, con 19 jonrones y 63 remolcadas. Jugador Más valioso en 2001-02 y líder en 2001-02 en jonrones con 11.

Los pitchers extranjeros

Lanzador derecho: Jay Ritchie, Leones del Escogido, actuó en cuatro (4) estaciones de 1966 a 1970, donde logró foja de 21 victorias y 13 derrotas y efectividad de 2.29. Actuó en 44 partidos, todos como abridor, completó 22 y en 358.1 entradas permitió apenas 311 hits, con 157 ponches y 70 transferencias.

Lanzador zurdo: Mickey Mahler lanzó por nueve (9) temporadas desde 1977 a 1987. En su larga estancia compiló récord de 40 triunfos y 17 reveses, en 81 partidos como abridor, de los cuales completó 19. Es el lanzador importado con mayor número de victorias en los anales de nuestro béisbol.

Relevista: Charlie Hough entre 1970 y 1976 militó, primero con el Escogido en una campaña, y luego con el Licey, por cinco. En tres campañas terminó con cifras dobles en juegos salvados, concluyendo su trayectoria con 47 rescates.

Mánager: Tom LaSorda, mánager del Escogido y Licey en los años 70, superó en nuestra selección a otros dirigentes importados, que como él lograron dos títulos de campeón en la liga criolla.

Ellos son Johnny Lipon, quien condujo a las Águilas a conquistar dos coronas seguidas de 1977 a 1979 y Phil Regan, capataz de los Leones, cuando estos ganaron los campeonatos 1987-88 y 1988-89.

Un día como hoy, 15 de noviembre En 1987, en un encuentro en que los Caimanes del Sur derrotan a las Águilas del Cibao 10-1, Nelson Norman de los Caimanes anotó su carrera 200.

En 1987, Julio Peguero, de las Águilas del Cibao dispara su primer hit.

En 1989, los Leones del Escogido derrotan 10-7 al Licey. Samuel Sosa disparó jonrón con las bases llenas.

En el 2004, Barry Bonds gana su séptimo premio de Jugador Más Valioso.