Preocupante la baja asistencia al Estadio Quisqueya

El estadio Quisqueya Juan Marichal en un partido de la pelota invernal dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

"Lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe, eso es todo" Oscar Wylde “

El calendario de juegos del torneo Juan Marichal está llegando a la mitad de la estación: 25 desafìos.

Es preocupante la pobre asistencia al estadio Quisqueya y los directivos de los Tigres del Licey y los Leones del Escogido deben ponerle atención. A la fecha todavía no hemos visto el viejo parque de La Fe con los pasillos llenos y los bleachers con "patica pa' fuera" como decía Bullo Steffani.

Aquellos partidos donde uno veía fanáticos desde tempranas horas del día, se han esfumado como por arte de magia.

El Mercado Negro está más frío que un esquimalito y sus máximos ejecutivos culpa a los Tigres por no tener en el terreno un equipo con garras de campeón.

Y la pasión por el béisbol sigue creciendo, los Memes y las cuerdas dominan las redes sociales.

Lo que dice la gente

Les pregunté a un grupo de fanáticos que jugaban dominó por qué preferían ver el juego por televisión desde un colmadón y las respuestas fueron varias, pero donde coincidió el rápido muestreo es que los precios de las "bebidas y la comida" son más altos que en las discotecas o en un restaurant, por lo tanto, lo que gastarían en ese escenario lo realizan en un colmadón, donde "comen, beben y les sobra dinero".

Otros se quejaron del parqueo, la seguridad ciudadana por los atracos, el precio de las boletas y los apagones. Y un joven nos dijo que dos veces lo detuvieron por andar en un motor.

A los jerarcas de la Lidom, los invito a que pongan el oído en el corazón del pueblo, porque el béisbol se está siguiendo por radio y televisión, pero el colmadón le está robando la afición, por ahora le está comiendo los caramelos.

Un día como hoy 1971: Dick Tidrow, Estrellas Orientales lanza blanqueda 1x0 a Licey, el único hit que permite fue un sencillo de Manuel Mota en el sexto episodio.

1979: Los Tigres del Licey derrotan 1x0 a los Leones del Escogido, en 11 innings, donde los lanzadores Jerry Hannahs (TL) y Rick Williams (LE), llegaron al séptimo episodio sin permitir hits. En esa entrada Rafael Landestoy le conectó el primer hit. El Escogido consiguió en el noveno episodio, singles de Tommie Herr y de Ignacio Javier.

2004: Israel Alcántara, de los Tigres de Licey, en el estadio Julián Javier el 45 de por vida, empatando con Alonzo Perry. La víctima fue el lanzador Ramón Arturo Peña, de los Gigantes.