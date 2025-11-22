Alonzo Perry y el día que salvó la honra de Atilano

""La única manera de preservar el brazo es lanzando. No hay manera de tener un brazo fuerte si uno no lanza lo suficiente"" Juan Marichal Inmortal de Cooperstown “

En la Liga Dominicana de Béisbol a pesar del tiempo, hay juegos que no mueren en la memoria de los aficionados a este pasatiempo.

Uno de esos desafíos ocurrió el 22 de noviembre de 1956, se cumplen hoy 69 años, cuando los Leones del Escogido derrotan 14-0 a los Tigres de Licey.

¿Cuál es la causa por el cual se recuerda este juego??

El lanzador Atilano Domínguez le había reclamado insistentemente un chance para lanzar en un juego al mánager Ed Lopat, y éste decidió complacerlo, luego que el reclamo quedara plasmado en la prensa.

En el estadio Trujillo, los bates rojos estaban dándole "jierro y tolete" a Domínguez y en el octavo había enfrentado a 13 bateadores que le habían anotado 9 carreras al compás de 8 hits.

Ante la indiferencia de Lopat, que estaba permitiendo esa masacre, el primera base Alonzo Perry fue a la lomita, mandó a 1B al novato pitcher y terminó el inning. Perry, por su decisión, fue aplaudido por los fanáticos.

El olvidado cantor del Licey, Salvador Emilio Suazo, el Tigre de Bengala, en la Amalgama de Colores en la Pelota, de Max Reynoso, tituló su décima: "Perry, Su Majestad salvó la honra de Atilano"

En ese juego y en ese octavo inning, Felipe Rojas Alou disparó el primer extrabase de su carrera: un doble.

UN DÍA COMO HOY, 22 DE NOVIEMBRE

1985: En el estadio Quisqueya, Miguel Diloné ve acción en su juego 600 de por vida, en rol de bateador designado y ligó un single en tres turnos, con dos bases robadas. Se convirtió en el octavo jugador que participa en esa cantidad de juegos en el béisbol criollo.

1989: El Escogido derrota 7-6 a las Estrellas Orientales. Luis de los Santos remolcó dos y Sammy Sosa una. José Núñez obtuvo su victoria 18 de por vida.

1995: El doctor Leonardo Matos Berrido, presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, anuncia la suspensión por el resto de la temporada, del infielder Héctor Roa, de las Estrellas Orientales, por un incidente el 18 de este mes con el árbitro Belman Mejía.

2003: Félix José, Estrellas, dispara su jonrón 51 de por vida frente a los Azucareros y Efraín Valdez se anotó su victoria 58 de por vida.

2003: D'Angelo Jiménez batea de 7-5 contra el Escogido en un juego que se fue a 15 innings.