Las Águilas ya están clasificadas y quedan 3 puestos para 5

Las Aguilas Cibaeñas ocupan la primera posición de la tabla ( FUENTE EXTERNA )

Temprano en la temporada podemos afirmar sin temor a equivocarnos que las Aguilas Cibaeñas tienen el visado para la serie semifinal, lo que deja tres espacios para cinco clubes, en el campeonato Juan Marichal.

Las Cuyayas con el impresionante récord de 19-4, con seis triunfos más, de 27 que les faltan por jugar oficializan su status.

Ahora bien y jugando a la ruleta rusa, de esos tres puestos libres, en el doble juego que le ganaron a Licey, observamos a unos Toros de Miura con suficiente material para ganar un San Fermín en el Todos contra Todos.

Que me perdonen los que tienen la espada de la sabermetría en sus manos, lo que quiero dejar claro, luego de "hacer la prueba del fondito", es que los campeones del Escogido, Tigres del Licey, Estrellas Orientales y Gigantes del Cibao, sin que cunda el pánico deben analizar su escuadras y ver por donde se escapa el aceite, porque la luz de la alarma está encendida y el tanque de gasolina está marcando "E".

El momento no es para ponerse al frente con notas de prensa que no pasan de ser sugestión pantera de que equis jugador entrará en acción, y decirlo duele, pero muchos de esos jugadores están más en Bad Bunny y en La Fruta que en la pelota, lo que si es preocupante.

La capital sin pelota

Ustedes se imaginan la capital sin pelota, con apagones, tapones y los contertulios en prángana, con la cartera Nelson Ned.

Hoy domingo no quiero ver dibujado ese retrato, por lo tanto Franklin Mirabal, es mejor pasar la página y borrar la pizarra y recordar que "siempre habrá un octubre" como señalaba el fraterno Tano Martino.

Un día como hoy 1956: En el estadio Trujillo, el Escogido derrota 14-0 al Licey, donde el novato Felipe Rojas Alou disparó dos hits, uno de ellos un doble que fue su primer extrabase en la Liga Dominicana.

1976: Pedro Borbón, labora en ocho innings, en la victoria de los Tigres del Licey 12x2 a los Leones del Escogido, llega 800 entradas lanzadas, uniéndose a Guayubín Olivo y Silvano Quezada.

1984: Rafael Landestoy, Tigres del Licey, en el estadio Francisco Micheli, le conecta un single a Lee Guetterman, de los Azucareros, el hit 500 de por vida. Licey se anotó la victoria 3x1.