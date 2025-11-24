En Grandes Ligas se podría hacer un todos estrellas de gays

"Tener un compañero gay no me molestaría en absoluto. Si puedes jugar, puedes jugar" Ken Griffey Jr. Ex jugador de béisbol “

La resolución del Tribunal Constitucional sobre la sentencia de los gays en los cuerpos castrenses dominicanos nos ha dejado confundido como a El Mayimbe.

No había necesidad de alborotar ese panal de avispas y eso me recuerda cuando llegó a Barnes and Noble en 1990 la obra, "Detrás de la máscara: mi doble vida en el béisbol" de la autoría de Dave Pallone un árbitro que fue despedido silenciosamente en 1988 de Grandes Ligas después de que circularan rumores sobre su orientación sexual en el mundo del béisbol, sostuvo que había suficientes jugadores gay de las Grandes Ligas para crear un equipo All-Star.

Desde entonces, las actitudes y las leyes sobre la homosexualidad han cambiado. Figuras destacadas del mundo empresarial, la política, el mundo del espectáculo, la educación, los medios de comunicación, el ejército y el deporte han salido del clóset.

Más de 20 mil han jugado en MLB

Pero entre los más de 20.000 hombres que han jugado béisbol en las grandes ligas, ninguno ha salido públicamente del armario mientras todavía vestía el uniforme.

¿Por qué ha tardado tanto? ¿Y está el béisbol listo para su Jackie Robinson gay?

El primer jugador de béisbol de las Grandes Ligas en salir del clóset tras colgar las zapatillas fue Glenn Burke, quien jugó para los Dodgers y los Atléticos de Oakland entre 1976 y 1979. Lo hizo público en 1982 en un artículo de Inside Sports titulado "La doble vida de un Dodger Gay".

"Es más difícil ser gay en los deportes que en cualquier otro lugar, excepto quizás en la presidencia", dijo Burke. "El béisbol es probablemente el deporte más difícil de todos".

En su autobiografía, "Out at Home ", publicada poco después de morir de Sida en 1995, Burke recordó: "Me acostumbré a los chistes de 'maricones'. Se oían por todas partes entonces".

En conclusión las "Profecías" se están cumpliendo y el "Armagedón" coronará la vuelta.

