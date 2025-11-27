Ganar la serie regular en Lidom no garantiza corona de campeón

"Hasta que usted no vea pasar el cadáver rumbo al cementerio, no se sabe quién es el muerto." Dicho popular “

En la Liga Dominicana, el formato de clasificación de la serie regular pactada a 50 juegos para elegir los cuatro clubes que accionarán en la serie semifinal de 18 juegos, mediante el sistema de todos contra todos, implica que, aunque un equipo gane la serie regular, ese desempeño no garantiza el título de campeón, algo que ocurre desde la temporada 1986-87.

Tomaremos algunas muestras como ejemplos. Los Toros en 1986-87 ganaron la vuelta regular con 27-19 y en la semifinal terminó en el último puesto con 3-6.

En el 2016-17, los Gigantes ganaron la vuelta regular con 27-23 y el Licey fue campeón.

El primer equipo que ganó la serie regular y luego se coronó campeón, fue el de los Toros del Este en la temporada 1994-95, comandados por Art Howe.

En 1996-97 las Águilas Cibaeñas ganaron la vuelta regular y fueron campeones, dirigidos por Mike Quade. En 1999-00, las Águilas ganaron la regular y lograron la corona bajo la tutela de Tony Peña siendo la primera vez en lograrlo un mánager criollo.

En el 2000-01, las Águilas repiten y ganan la regular y la final al derrotar 4-2 al Escogido, teniendo como mánager a Félix Fermín. En el 2002-03, vuelven las Águilas Cibaeñas, ganando la regular y la final bajo la rectoría de Fermín.

La primera vez que el Licey ganó la serie regular, y se adueñó de la corona de campeón fue en el 2003-04, bajo el mando de Manny Acta.

En la temporada 2004-05 las Águilas se llevan la vuelta regular y, en la serie final, derrotan 4-3 a Licey, nueva vez al mando de Fermín.

Los Tigres, en el 2005-06, comandados por Rafael Landestoy, ganaron la vuelta regular con récord de 32-18, terminaron segundo en el todos contra todos, logrando en la final derrotar 5-2 a las Águilas.

La primera vez que el Escogido gana la vuelta regular y se colocan la diadema de campeón fue en el 2009-10, dirigidos por Ken Oberkfell.

Con registro de 30-19, ganaron la regular y en el todos contra todos cerraron segundos con 10-8. Ganaron la final al vencer 5-4 a los Gigantes. Los Toros, dirigidos por Dean Treanor, ganaron en el 2010-11 la serie regular, terminan en la punta en el todos contra todos con 12-6 y se titularon campeones al pasarle el rolo 5-0 a las Estrellas.

Citamos estas muestras, porque el equipo que gana la serie regular, puede ser muy diferente al que va a la semifinal y ni hablar del que llega hasta la ronda final, sobre todo, después de los sorteos de los equipos eliminados.