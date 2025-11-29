Una estrategia de la cual se abusa: zurdo vs zurdo

"La mentira gana partidas, pero la verdad gana el juego" Sócrates “

En los primeros 25 juegos del torneo Juan Marichal, hemos observado algunas estrategias cuestionables por parte de los managers: tocar en el primer inning, bases por bolas intencionales, pero la que más llama la atención es la de traer a lanzar un pitcher zurdo a un bateador zurdo.

Si durante cuatro, cinco o seis entradas, un mánager tiene en la loma a un pitcher abridor que tuvo éxito tanto contra zurdos como contra derechos, ¿por qué carajos a la hora de usar el bullpen tienen que traer al zurdo contra el zurdo, o el derecho contra el derecho?

Algunos podrán decir que es parte de la estrategia y lo respetamos, pero creemos que esa teoría fácilmente fracasa en más del 80 por ciento de las ocasiones.

Es cierto que el pitcheo ha tenido un "cambio radical", hoy en día los abridores, no importa el circuito donde lancen, tienen un pie fuera de la caja tan pronto llegan a 85 lanzamientos.

Y voy más lejos, en la actualidad hay organizaciones de Grandes Ligas que están contando también los lanzamientos que realizan mientras calientan antes de cada juego y antes de cada entrada.

Sin embargo, y aún cuando se trata de cuidar los brazos , aún hay quienes no parecen a gusto con el procedimiento, y lo mencionan como algo nacido en estos días. Pero no es así.

El control viene de los 60's

Cuando comenzaba la década de los '60, ya había cierto control sobre los lanzadores.

Y como recuerda Dave Duncan, en 1967, cuando él era el cátcher de los Atléticos, entonces de Kansas City, los abridores estaban limitados a 100 lanzamientos por juego, según órdenes del propietario del club, Charlie O. Finley y su director de sucursales Eddie Robinson.

Duncan recuerda que "una tarde George Lauserique tiraba un juego sin hits en AA y lo sacaron después del séptimo episodio porque había llegado a 97 pitcheos", dos meses después el cubano Lauzerique logró juego perfecto con 85 pitcheos.

En 1991, el novato Darryl Kile, de Houston, lanzaba un juego sin hits ante Cincinnati en seis episodios, pero su límite era de 60 pitcheos. Lo sacaron del juego porque era su primera aparición en las Mayores.

Juan Marichal y Warren Spahn el 2 de julio de 1963, en el Candestlick Park, en San Francisco, lo decidió Willie Mays con un jonrón en el inning 16; Juan hizo 227 pitcheos y Spahn 201.

¿Qué pitcher de la actualidad puede lograr una proeza similar? Ninguno. Esa especie desapareció. Y una muestra es que lanzar 300 episodios en una temporada está desapareciendo, porque hay que proteger la carrera de los lanzadores que cada día son de menor calidad.

Un día como hoy En 1958, en el estadio Cibao, con un explosivo bateo de Felipe Rojas Alou que disparó cuadrangular y tres sencillos, los Leones del Escogido derrotaron 6-5 a las Aguilas del Cibao. George Sackie se anotó la victoria y Ruddy Hernández la derrota.

En 1963, las Aguilas del Cibao derrotan 4-3 a los Leones del Escogido en 14 episodios, donde el novato Winston Llenas disparó el triple de la victoria frente a los envíos de Juan Marichal. El derecho Octavio Acosta en rol de relevo se anotó la victoria y Juan Marichal que había entrado en rol de relevo de Rolando Rivas fue el derrotado.

En 1964, los Leones del Escogido vencen 3 por 1 a los Navegantes de Magallanes en la continuación de los Juegos Interligas. Danilo Rivas fue el pitcher ganador.

