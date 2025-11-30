Los cambios son rutinarios en la MLB

Alex Rodríguez fue transferido desde los Rangers hasta los Yankees en su prime de carrera. ( FUENTE EXTERNA )

Desde la llegada de Osvaldo Virgil a las Grandes Ligas el 23 de septiembre de 1956 con los Gigantes de New York, los jugadores dominicanos han sido piezas de cambios, siendo el mismo Virgil el primer quisqueyano en ser negociado de San Francisco a Detroit el 28 de enero de 1958. Luego el 2 de agosto de 1961 Virgil fue enviado a Kansas City.

Tras el cambio de Virgil, el 28 de mayo de 1960, el intermedista Julián Javier fue traspasado por los Piratas de Pittsburgh a San Luis.

En 1961, Manuel Emilio Jiménez (El Mulo) fue enviado por los Bravos de Milwaukee a los Atléticos de Kansas City; y el 19 de noviembre de 1962, Guayubín Olivo fue negociado por los Piratas a San Luis.

Ese mismo año, el 29 de noviembre, Chichí Olivo fue cambiado de Atlanta a los Mets; y Manuel Mota el 30 de noviembre de San Francisco a Houston.

El 3 de diciembre 1963, Felipe Alou fue cambiado de San Francisco a a los Bravos; el 15 de diciembre de 1963, Amado Samuel fue transferido de Milwaukee a los Mets.

Juan Marichal, inmortal de Cooperstown, fue vendido por los Gigantes de San Francisco el 7 de diciembre de 1973 a Boston. El 9 de diciembre de 1964, Roberto Peña fue cambiado de Pittsburgh a los Cubs y el 10 de mayo de 1965, Pedro González de los Yanquis a Cleveland. Pedro Martínez, el único pitcher latino con tres Cy Young pasó el 19 de diciembre de 1993 a los Expos de Montreal desde los Dodgers por Delino De Shields.

Alex Rodríguez llegó de Texas a los Yanquis por Alfonso Soriano el 16 de febrero del 2004 y Sammy Sosa, fue cambiado por Texas a White Sox por Harold Baines.

Los cambios son rutinarios en las Grandes Ligas y hoy con la agencia libre es normal el cambio de chaqueta en las Mayores.

CÓDIGO DE CONDUCTA

Los jugadores de Grandes Ligas se rigen por un "Código de Conducta" donde respetan las normas de convivencia en su escenario de juego.

Las Grandes Ligas de Béisbol y sus Clubes se esfuerzan por crear entornos en los que todas las personas, incluido el personal de MLB y del Club, los empleados de los socios comerciales de MLB y los miembros de la prensa, sean aceptadas y respetadas.

Además, cuando una persona cree que este estándar no se respeta, se siente cómoda al expresarse sin temor a recriminaciones, represalias u ostracismo. Los entornos incluyen cualquier lugar en el que el personal de MLB o del Club se desempeñe en nombre de la Liga o del Club, lo que incluye la recepción de un Club, el Clubhouse, el campo de juego y cualquier sitio en el que interactúen las personas que trabajan en el juego de béisbol y alrededor de este.

Todo el personal de MLB y del Club será responsable de la conducta inapropiada, independientemente de su antigüedad, rango o categoría.

UN DÍA COMO HOY, 30 DE NOVIEMBRE

En 1962: Manuel Mota es cambiado a los Astros de Houston desde San Francisco junto a Dick LeMay por Joe Amalfitano.

En 1989: Las Estrellas de Oriente blanquean 10-0 a las Águilas del Cibao. Mark Carreon disparó triple, doble y sencillo y remolcó cuatro carreras.

En 1997: Los Azucareros del Este, respaldados por un cuadrangular de Paul Konerko, derrotan 7-3 al Licey. Danny Bautista bateó de 4-3 y Angel Peña fletó jonrón.



