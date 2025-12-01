Lanzar a 100 mph no necesariamente garantiza un puesto rotación

"No se debe confundir la verdad, con la opinión de la mayoría. " Jean Cocteau “

¿Por qué algunos lanzadores con una bola rápida sobre las 100 mph, con una gran potencia nunca llegan a establecerse en las ligas mayores? Y es que el béisbol es una alcancía de misterios y lanzar no se trata solo de la fuerza con la que se envía una pelota hacia el pentágono.

Nunca lo fue ni lo será.

Hay límites a la fuerza con la que un ser humano puede lanzar un objeto, en este caso una pelota de béisbol. ¿Por qué es esto relevante para la discusión? Porque hay seres humanos que pueden batear una pelota de béisbol sin importar la fuerza con la que otro la lance, teniendo en cuenta los límites mencionados.

Cuando alguien pueda lanzar una pelota de béisbol a 100 mph tal vez la velocidad se convierta en el componente más importante del pitcheo.

Dicho esto, hay que dejar claro que hay pitchers que pueden lanzar a 100 mph que nunca llegan a las Grandes Ligas. ¿Y por qué? Porque engañar al bateador, ser más astuto que él y mover la pelota por todos lados de la zona de strike es la esencia del pitcheo.

Y las mejores muestras son Greg Maddux, Tom Glavine y a muchos otros que tienen placas en Cooperstown que apenas superaban las 90 mph.

Así que lanza la pelota tan fuerte como puedas, pero detecta los lanzamientos, piensa mejor que los bateadores, manténlos adivinando y lanza la pelota poniéndole movimiento, y entonces tendrás la oportunidad de llegar a las Grandes Ligas.

Hay otra razón por la que prospectos de lanzadores con gran potencia no llegan a la MLB: el brazo humano solo puede usarse de forma poco convencional (lanzando una pelota de béisbol) a velocidades increíbles antes de que se agote.

Hay jóvenes de 16 años que se someten a cirugías de Tommy John, tanto el mejor como el peor procedimiento jamás desarrollado. El pitcheo ahora se define en la mayoría de los círculos como: "¡Puede lanzar a 110 millas por hora!".

Hay lanzadores que llegaron a las Grandes Ligas, pero no duraron ni mantuvieron sus carreras solo gracias a su velocidad. Incluso aquellos que llegan a la cima gracias a su velocidad tienen límites una vez que lo hacen.

Algunos ejemplos son Ron Guidry, Sandy Koufax, Noah Syndergaard y Jacob deGrom que en 12 temporadas en las Grandes Ligas factura 96 victorias. Su cuerpo no puede sostener lo que más necesita: la velocidad.

A continuación, algunos ejemplos de lanzadores que lanzaron con fuerza, por un tiempo. Observen sus piernas: ¡delgadas! Grandes talentos que lanzaron con fuerza principalmente con los brazos, pero que se cansaron prematuramente.

Un día como hoy, 1 de diciembre En 1978, las Estrellas Orientales derrotan 6x3 a los Tigres del Licey, donde el lanzador Silvano Quezada, (El Eterno), llega a 1,000 entradas lanzadas en el béisbol dominicano. En 1979, las Águilas Cibaeñas vencen 14x11 a los Leones del Escogido y detienen en 10 la racha de triunfos de los melenudos. Miguel Diloné se estafó 5 bases por segunda vez en su carrera. En 1965, Mateo Rojas Alou es cambiado por los Gigantes de San Francisco a los Piratas de Pittsburgh por el lanzador Joe Gibbon y Osvaldo Virgil. En 1998, Armando Benítez es cambiado por Baltimore a los Mets de New York por el receptor Charles Johnson. En el 2000, Santiago Pérez es negociado por Milwaukee a los Padres de San Diego por el lanzador Brandon Kolb.